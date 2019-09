Obvykle je možné na obloze náchodského regionu vidět společný let maximálně tří horkovzdušných balonů. Tentokrát jich ale bude 25 a jejich posádky poměří své síly v několika sportovních disciplínách.

V programu podzimní balónové fiesty je plánováno šest letů. „Podvečerní lety budou koncipovány jako soutěžní, poletí se tzv. "liška". Soutěž spočívá v tom, že ze startovní plochy odletí první balón "liška" a ostatní balony startují chvilku po něm a lišku sledují. Liška někde přistane a ostatní balóny se snaží dostat na její místo přistání. A komu se to povede nejpřesněji, ten vyhrává. Tyto lety plánujeme ve spolupráci s okolními městy. V koši lišky by měl být příslušný starosta, který vítězi soutěže předá pohár starosty,“ říká hlavní pořadatel fiesty David Línek, a dodává, že pořadatelé počítají i s nevyzpytatelností povětrnostních podmínek. "Místa startu se mohou změnit v závislosti na počasí. V případě nepříznivého počasí mohou být starty zrušeny, nebo přesunuty. Pokud bude odpolední start zrušen, platí, že se letí z totožného místa následující den ráno v 6:30 hodin," dodává David Línek, který nevybral pro pořádání velké balonové akce začátek září náhodou. "Balonovou fiestu pořádáme v tomto termínu ze čtyř hlavních důvodů. Podle našich zkušeností je v srpnu a září nejstabilnější počasí a již nejsou silné bouřky. Termín je již mimo sezónní a ubytovací kapacity jsou dostupnější. Balón nelze řídit, na letišti nepřistane. Takže většinou přistává na loukách, nebo polích. A v září je všude sklizeno, při přistání balónu nevznikne žádná škoda. A čtvrtý důvod, v tomto termínu není v okolí žádná jiná balonová akce," vyjmenovává pořadatel, který objasnil i časový rozvrh jednotlivých vzletů. "Ranní a podvečerní lety jsou v programu protože balóny vždy létají pouze ráno po východu slunce a večer před západem slunce. Přes den totiž sluníčko ohřívá nerovnoměrně zemský povrch, čímž vzniká termika, která není pro balonový let bezpečná," vysvětluje David Linek, který stojí v čele společnosti, která slaví 25 let od svého založení. "Toto krásné výročí jsme se rozhodli náležitě oslavit. A právě fiesta 25 horkovzdušných balonů, které se vznesou nad Náchodskem bude součástí oslav," dodává.

Program balonové fiesty:

čtvrtek 5. září 17:30 - start balonů z Ratibořic (z louky mezi zámkem a mlýnem) - let O pohár starostky města Česká Skalice

pátek 6. září 6:30 – start balonů – přelet česko-polské hranice

17:30 – start balonů z Náchoda (z louky za Hypernovou) – let O pohár starosty města Náchoda

21:00 - noční hořáková show - balonové žárovky - v České Skalici na louce za restaurací Tropical.

Sobota 7. září 6:30 – start balonů – let O pohár náměstka hejtmana Aleše Cabicara

17:30 – start balonů z Nového Města nad Metují (z louky pod

zámkem Na Popluží) – let O pohár starosty města Nové Město nad Metují

Neděle 8. září 6:30 – náhradní let - přelet Rozkoše

Přesné informace o místech startů, nebo místech, kde budou posádky horkovzdušných balónů soutěžit, se zájemci dozví z aktualit na webových stránkách akce http://www.25balonu.cz Jednotlivá startovací místa se mohou měnit v závislostech na počasí.