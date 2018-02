Nechtějí mít radnici jak za krále Klacka

Hronov – Postavit novou radnici a prodat domy na náměstí, kde nyní MěÚ sídlí. To je představa vedení města, kterou navzdory připomínkám posvětila většina zastupitelů.

Dům na hronovském náměstí, kde nyní sídlí městský úřad chce radnice prodat. Investici ve výši 50 milionů na výstavbu nového MěÚ by město splácelo deset let.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

„Za posledních 20 let, kdy jsem na radnici, se do budov neinvestovalo. Pracovní podmínky jsou opravdu nuzné – toalety hrůza, žádné zabezpečení, nábytek několik desítek let starý. Ještě horší je to pro klienty – žádný výtah, nikdo neví, kde kdo sídlí, kanceláře jsou malé, lidé musí stát na chodbách. Navštívila jsem hodně jiných radnic a my jsme opravdu jak za krále Klacka,“ obhajuje hronovská starostka Hana Nedvědová myšlenku na novou radnici.

Přestože návrh na její výstavbu byl přijat většinou 12 hlasů (6 bylo proti, 1 se zdržel), nedá se říct, že by pro 50milionovou investici hronovští zastupitelé hořeli nadšením.

Jedním z nejhlasitějších kritiků předloženého záměru byl Karel Jára, který v zastupitelstvu hájí barvy sdružení Rozvoj města. Výstavbu nové radnice za přínos k rozvoji města nepokládá. „Věděl jsem, že se zpracovává projekt, ale zaskočila mě rychlost, s jakou bylo vše předloženo, projednáno a odsouhlaseno. Nejvíce mi vadí arogance, s jakou s námi paní starostka jedná. Ona prostě ví, že má většinu, takže se ani neobtěžuje projednat celou záležitost ve finančním výboru,“ vadí Karlu Járovi.

Finanční výbor podle slov starostky Hany Nedvědové investici nestihl projednat z časových důvodů.

„Čekali jsme, jak dopadne hospodaření loňského roku, navíc se čísla o našich finančních možnostech v průběhu ledna měnila, a to proto, že jsme například získali dotaci na rekonstrukci hronovské tělocvičny, kde je naše spoluúčast šest milionů korun,“ zmiňuje starostka a dodává, že podklady pro jednání zastupitelstva se sice shromažďovaly od začátku roku, ale finální podobu získaly až těsně před zastupitelstvem. „Uznávám, že to byla chyba, ale určitě ne záměrná,“ říká starostka.

Usnesení zastupitelstva:



- Zastupitelstvo schvaluje zahájení výstavby nového MěÚ v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 50 mil. Kč s max. dobou splatnosti 10 let.



– Rada města byla pověřena přípravou a realizací poptávkového řízení na poskytovatele úvěru na výstavbu nového MěÚ.