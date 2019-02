Královéhradecký kraj - Na nepříliš lichotivém pomyslném žebříčku škol s možnými problémy s azbestem je Královéhradecký kraj s Moravskoslezským společně na třetím místě.

Oba kraje totiž evidují shodně osmadvacet rizikových školských zařízení, kde by se mohl azbest vyskytovat. Vyplývá to ze šetření České školní inspekce, které si nechal zpracovat hlavní hygienik.

Vše se odvíjí od tzv. boletického panelu, který se v sedmdesátých a osmdesátých letech používal při výstavbě škol na sídlištích. Azbest se ovšem začíná uvolňovat do okolí při necitlivém zateplování budov nebo výměně oken. A protože je karcinogen, může se v podobě mikroskopických vláken dostat do těla a způsobit rakovinné bujení.

Proto tolik zájmu ze strany hygieny, ale i ministerstva školství či zdravotnictví. Po prvotním šetření České školní inspekce budou následovat další.

„Z našeho šetření vyplynulo, že v Královéhradeckém kraji se jedná o osmadvacet škol, které byly postaveny z tzv. boletických panelů. Jde zatím o předběžné šetření. Čísla ovšem nehovoří o tom, na kolika školách už proběhly nebo se chystají opravy. To nyní prostřednictvím státního zdravotního dozoru zjišťuje hlavní hygienik,“ řekl nám Patrik Kubas z ministerstva školství.

Jak nám potvrdil krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek, bude se nyní ověřovat, ve kterých školách došlo k opravám. „Pokud se na školy za tu dobu nesáhlo, nic by nemělo hrozit. Pokud ale firmy postupovaly při opravách bez ohledu na boletické panely, je možné, že se vata s azbestem dostala do okolí. Mikroskopická vlákna vaty jsou zatavena do igelitu. Když se tento obal poruší, vznikají následně problémy,“ vysvětluje Jiří Nosek. Podle něho by měly být výsledky známy co nejdříve.

„Když si stavební firma nezajistí ochranné pásmo kolem panelů, azbest je všude. Sanační práce pak znamenají vyčistit skutečně každý předmět v budově školy,“ řekl odborník, který se specializuje na odstraňování azbestových zátěží.

Zatím se ovšem nehovoří o tom, že z boletických panelů se stavěla také zdravotnická či nákupní střediska. (pov)

Víte, že…

… azbest se ve stavebnictví hojně využíval kvůli svým dobrým tepelným a mechanickým vlastnostem.



… používal se při výrobě tzv. boletických panelů při výstavbě škol i zdravotnických zařízení především v 70. a 80. letech minulého století.



…azbest se ale začne uvolňovat například při necitlivé výměně oken nebo zateplování budov.



… azbest je karcinogen a v podobě mikroskopických ostrých vláken se může dostat do těla a způsobit tak rakovinné bujení.