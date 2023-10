Měří 170 centimetrů, ale její dredy ještě o dva centimetry více. Jméno 59leté Jiřiny Kocichové z Velkého Třebešova na Náchodsku se objevilo v červnu letošního roku v České knize rekordů. Zasloužily se o to právě její vlasy - přesněji řečeno dredy, které má nejdelší v celé České republice. Přijde chvíle, kdy si je nechá ostříhat? I to prozradila v rozhovoru pro Deník.

„Tato kašna a vlasy paní Jiřiny jsou ozdobou josefovské pevnosti.“ Tak by se dala volně parafrázovat známá věta z legendárního Menzelova filmu Postřižiny, kdy jeden ze členů správní rady (Zdeněk Podskalský) pohledem obdivuje krásné dlouhé vlasy elegantní paní sládkové v podání Magdy Vašáryové, projíždějící se na bicyklu kolem kašny. Od josefovské kašny, která je geometrickým středem pevnosti, to je vzdušnou čarou necelých sto metrů do vinotéky, které je barevným a voňavým královstvím Jiřiny Kocichové. Dredy si nechává růst už 22 let a sama přiznává, že to s nimi někdy není lehké. „Zaháknou se za kliku, nebo si na ně šlapu,“ usmívá se.

Proto je nosí stažené do copu, protože tím se jí zkrátí a má je jen ke kotníkům. „Když je potom rozpustím, tak jsou až na zem a hned za mnou letí kočky a hrají si s nimi. Zkoušela jsem i drdol, ale ten mi nedrží. To bych měla takový včelí úl jako Marge Simpsonová.“

Vytvořením dredů se lidské vlasy zkrátí přibližně o třetinu jejich původní délky. Vy máte na hlavě dredy dlouhé až 172 cm, přičemž délka vlasů od temene hlavy je dokonce 191 cm.

Jaká byla vaše cesta k tak dlouhým vlasům?

Mít dlouhé vlasy byl můj sen od dětství, bylo pro mě utrpení jít si je nechat zastřihnout. Definitivně jsem na kadeřníky zanevřela v deváté třídě, kdy jsme se měli fotit na konci školního roku. Pochopitelně jsem chtěla být nejkrásnější, tak jsem si šla nechat udělat trvalou v dobré víře, že budu hvězda. Jenže kadeřnice byla zvyklá spíše na důchodkyně, a tak mi udělala trvalou na velikánské natáčky, takže jsem ve svých 15 letech měla na hlavě vlnitou helmu a vypadala jako učitelka mých spolužáků. Opravdu jsem z toho měla hrozné trauma, vůbec jsem se fotit nenechala, domů jsem se plížila oklikou, aby mě nikdo neviděl a doma jsem si vlasy s brekem sprchovala a rozčesala. Pak už jsem ke kadeřníkovi nešla.

To jste ale hned na dredy nepřešla nebo snad ano?

Zdaleka ne, to o dredech ještě v Čechách nebylo ani vidu. Nosila jsem dlouhé rozpuštěné vlasy, ale vystřídala jsem na nich spoustu barev: červenou, růžovou nebo rezatou. Později jsem se rozhodla, že zkusím nosit upletené copánky. A jak odrůstaly, tak jsem se rozhodla, že to nechám na přírodě.

To už bylo v dospělosti?

Dredy mám 22 let, v listopadu mi bude 60, takže jsem s nimi začala někdy ve 38 letech.

To je je věk, kdy s dredy mnozí jejich nositelé naopak končí, že?

Přesně tak. Začínají dostávat rozum. Vždycky ale musí být nějaká výjimka. V té době jsem měla i dredatého přítele, takže se mi to líbilo a šla jsem do toho taky. Tehdy jsem pracovala v Praze, kde zevnějšek nikdo neřešil, takže to bylo v pohodě. Neměla jsem s tím žádný problém, že by to někomu vadilo.

Praha je Praha, ale Josefov je přece jen malé město, kde vás místní můžou více vnímat - s prominutím - jako exota. Nebo je to i na Náchodsku v klidu?

Jsem tu už desátý rok a ze začátku jsem taky byla docela napnutá, jak mě lidi přijmou. Přece jenom když se objeví taková nějaká starší bába, ještě k tomu s dredy, tak si říkají: ,Ježíši - co to zase bude…‘ Ale poměrně dobře a rychle si na mě zvykli. Jak vypadám jim je jedno, hlavně, že jim natočím víno, mám čisté ruce a relativně čisto v prodejně. I když teď tu občas lepí podlaha od burčáku.

Jak vůbec dredy vznikají?

Jsou dvě možnosti. Někdo je má napletené pseudodredy, které sice vypadají krásně a jsou jeden jako druhý, ale moje dredy jsou originál, čistě přírodní. Kamarádka, která se mi o ně občas starala se odstěhovala do Španělska, takže momentálně nemám ani svého dreadmakera.

Do knihy rekordů vás dostala délka dredů 172 centimetrů. Je to konečná velikost?

Popravdě bych ten svůj rekord chtěla vylepšit tak, aby na začátku byla 2 - ráda bych pokořila dvoumetrovou hranici. Pak předpokládám, že budu balancovat na prahu domova důchodců a jedna z podmínek bude nechat se ostříhat. Ale co bude za několik let si zatím hlavu nelámu.

Už jsem několikrát uvažovala o tom, že je sundám, ale můj manžel nechce a říká, že to je škoda. Ale jsem tak trochu připravena, že bych je musela zkrátit. Kdybych třeba skončila s podnikáním, a šla se někam ucházet o práci. To si moc dobře neumím představit, že by mě s tím někam vzali - minimálně už kvůli bezpečnosti práce.

Jaká je to zátěž pro váš krk nosit téměř dvoumetrové dredy?‘

Jelikož jsem na to už přes 20 let zvyklá, tak neumím říci, jestli mě to nějak mimořádně zatěžuje. Zkoušeli jsme to různě vážit, ale ani to vám neřeknu přesně. Když jsem byla naposled u lékařky a sestřička mě vážila, tak se ptala, kolik mi má odečíst. Pochopitelně jsem jí řekla, aby mi odečetla co nejvíce. Tak mi ubrala 4 kilogramy. Samozřejmě, že když si vlasy umyji, tak to tíha je – to mi táhnou hlavu dozadu a koukám do stropu. Proto si nemůžu jít ani zaplavat třeba na Rozkoš, protože ty namočené vlasy by mi mohly stáhnout hlavu pod hladinu.

Jak to tedy máte s údržbou vaší dlouhé ozdoby?

Určitě to není bezúdržbová záležitost. Myji si je docela často speciálními bylinkovými šampóny. Používám výživné masky, březovou vodu a podobně. Naštěstí se mi nikdy do nich nepustili vši ani žádní jiní parazité. Rozhodně je mám udržované. Nejnáročnější to je při odrůstání, protože mi vlasy už šednou, tak to musím pořád dobarvovat.

Co počasí? Léto, zima. Jak se dredy chovají v různých ročních obdobích?

Zima mi nevadí, ale nejhorší to je v létě. Jak je mám přes celá záda, tak to hřeje. V zimě si je ale můžu omotat kolem krku jako šálu. I když je fakt, že ty trčící vlasy trochu píchají. Když jsou u mě vnoučata spím s nimi, tak musím všechno hodit za sebe, aby je to nepíchalo. Největší obavu mám ale z toho, aby třeba děti ze školky nepřinesly vši - to by sem pak měly zákaz vstupu. Bojím se cizopasníků, aby mě o dredy nepřipravili, protože moje cílová meta jsou 2 metry. Na světový rekord vůbec nemyslím - ten drží nějaká Američanka a ta je má skoro 6 metrů.