Divadelní facka, která padla na obličej účinkující herečky rukou pořadatele při jednom z posledních vystoupení na letošním festivalu Jiráskův Hronov, rozpoutala košatou názorovou debatu.

Jiráskův Hronov. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Zatímco jedni považují rezignaci provozní ředitelky festivalu Šárky Čmelíkové za vhodný krok, druzí se dokážou vcítit do pohnutek technika, který herečce vlepil políček. Ve víru událostí úplně zanikla zajímavost, že při následném představení souboru DRED se přímo na jevišti odehrál svatební obřad.

Levínský: Vedení festivalu selhalo

„Bezprecedentní, ničím nevyprovokovaný útok člověka na člověka je neomluvitelný. Důležité je ale i to, co se děje po něm, a sice jestli další kroky vedou k další traumatizaci oběti," zamýšlí se dramatik René Levínský, který byl při inkriminovaném představení v hledišti přítomen pracovně jako lektor Problémového klubu.

Z této pozice cítí potřebu vyjádřit se i k vedení hronovského festivalu. „Při vší úctě k práci vedení festivalu je třeba říct, že selhalo v tom nejpodstatnějším – v tom, aby účastníkům festivalu připravilo bezpečné prostředí. Útok neprovedl náhodný divák, ale zaměstnanec festivalu, i když externí,“ říká s tím, že by na to měl pořadatel personálně reagovat na úrovni vedení festivalu.

Proto také vyzval provozní ředitelku festivalu Jiráskův Hronov Šárku Čmelíkovou k rezignaci na svou pozici. „Její chování po incidentu bylo naprosto nepřijatelné. Po celou dobu se nesnažila o nic jiného než o ututlání celého incidentu. Stejně tak alibistická jsou prohlášení festivalového výboru,“ myslí si dramatik.

Nechci rezignací utéci od problému

Provozní ředitelka festivalu sama od sebe rezignovat ale nemíní. „Utéci je to nejjednodušší. Nechci v tom nechat svůj tým a lidi, kteří za mnou stojí," říká Šárka Čmelíková, že spolupracovníci ji od rezignace zrazují. „Nejsem člověk, který by utíkal od problémů, odpovědnosti se nezříkám. Chci tu nepříjemnou situaci vyřešit."

Na výzvu k rezignaci mají lidé oslovení Deníkem různé názory. „Rezignace ředitelky by byla asi fajn gesto, ale nic se tím ve skutečnosti neřeší. U všech těch, kteří tajně považují za legitimní, že se víc chrání řád a pořádek než svoboda uměleckého vyjádření, se tak akorát vytvoří mučedník a festival ztratí nejschopnější ředitelku posledních desetiletí,“ uvažuje Jan Duchek.

Na představení byl i Pavel Skála. „To, co udělal technik, je neakceptovatelné. Představení rozvířilo takové diskuse, že nikdo nevěděl, zda se jedná o mystifikaci nebo realitu. Tedy nevidím důvod, proč by Šárka Čmelíková měla rezignovat, ten festival připravuje více než kvalitně. Technik musí přijmout odpovědnost za svoje odsouzeníhodné jednání. Větší bezpečnost být zařízena nemohla. Nebo si opravdu přejeme, aby na jednotlivých inscenací bylo komando těžkooděnců, protože co kdyby,“ pokládá řečnickou otázku Pavel Skála.

Nejdříve políček a pak manželské ano

Přímo na vystoupení byla přítomná Ivana Andršová, která zde byla v neobvyklé pozici - při večerní repríze měla mít přímo na jevišti nehranou, ale skutečnou roli oddávajícího. „Bratr je členem souboru a požádal mě, jestli bych ho se snoubenkou neoddala přímo na jevišti po skončení divadelní hry," prozrazuje hronovská zastupitelka, která měla mít coby oddávající premiéru. Proto také nechtěla nic ponechat náhodě a, tak šla "omrknout" terén už na první odpolední představení. „Co se děje na jevišti, to je věcí souboru. Herci ale vystoupení přenesli do hlediště, na balkon i do předsálí divadla. Nahý člen souboru běhal po veřejných prostorách divadla, další přelézali a šlapali po sedačkách, stáli nahoře na opěradlech sedadel a mohli tím ohrozit sedící diváky. To byl bohužel ten vyhrocený okamžik, kdy technik dal herečce facku," popsala představení s nepříjemnou tečkou.

Svatba měla na kahánku

V takové atmosféře, která v divadle zavládla, ale dovést snoubence do stavu manželského nemínila. „Oznámila jsem proto ženichovi a režisérovi, že v této situaci nelze oddávat. Buď mi zajistí odpovídající podmínky, nebo musí svatba proběhnout někde jinde," řekla zainteresovaným a odjela domů.

Do hodiny jí zavolali se slibem, že v době obřadu bude v sále klid. „Tak tomu při večerní repríze nakonec i bylo - skončila hra, herci se sice rozeběhli po divadle, ale už nepřelézali sedačky. Svatební obřad pak proběhl v poklidné atmosféře,“ popsala neobvyklou svatbu Iva Andršová.

„Tím chci říct, že obě představení byla diametrálně odlišná. Scény na jevišti byly stejné, ale to, co se dělo v hledišti a veřejných prostorách, to byl den a noc. Ten, kdo viděl pouze večerní představení, vůbec nechápal, co technika odpoledne vedlo k tomu, aby herečku usměrnil fackou,“ popsala situaci hronovská zastupitelka. „Házet veškerou špínu jenom na technika, který v podstatě bránil majetek divadla, mi nepřijde fér. Vyřešil to bohužel jak to vyřešil. Já ten jeho čin samozřejmě neschvaluji, ale jeho pohnutky chápu,“ dodala Ivana Andršová.

Není kouře bez ohýnku

Výzvu dramatika René Levínského k rezignaci Šárky Čmelíkové považuje za nesmyslnou a zbytečnou. „Myslím si, že to co se stalo bylo selhání jedince na jedné straně a selhání souboru na straně druhé. Podle mě by úplně stačilo, kdyby soubor uznal, že to lezení přes sedačky bylo za čarou a technik by řekl omlouvám se za to, co jsem udělal," přijde jí zbytečné dělat z celé záležitosti nafouknutou aféru. „Je to podle mě vyeskalované do nesmyslných rozměrů a namířené proti Šárce Čmelíkové. Pokud by se o jejím odvolání mělo rozhodovat, tak ji určitě podpořím. Je to člověk, který pro festival dýchá a rozhodně nemůže za jedno okamžité selhání jednotlivce," je přesvědčena Iva Andršová podle níž všechno ostatní na letošních "Jiráskovkách" šlapalo.

Zastává názor, že kdyby průběh hry herci udrželi na jevišti, tak to je v pořádku. „Tam to je jejich parketa. Ale ve chvíli, kdy ji začali přenášet mezi diváky do hlediště, kde šlapali po sedačkách, tak naprosto chápu, že ti srdcaři, kteří v divadle třeba i desítky let pracují, tu situaci neustáli. Neobhajuji to, neschvaluji to, ale dokážu se do nich vcítit a chápu to,“ dodala.

Co se vlastně stalo? Pohled na událost očima dramatika René Levínského, který byl v hledišti přítomen pracovně jako lektor Problémového klubu. Ve chvíli fyzického útoku byl tři až pět metrů od něj: Během prvního pátečního představení divadla D.R.E.D. došlo k násilnému útoku technika Jiráskova divadla na herečku. Ve zkratce – představení končí obrazem, v němž performeři vcházejí do hlediště a otvírají tak prostor pro hledání vlastní cesty (o něj v představení i jde) všem divákům. Přitom „přelézají“ diváky i sedačky – to vše velmi pietním a něžným způsobem. V této chvíli technik Jiráskova divadla vstoupil do hlediště, kde jednu z performerek inzultoval. Technicky se jednalo o „úder otevřenou dlaní“ a to velmi vysoké intenzity. Fakticky se jednalo o úder urostlého muže. Obětí byla drobná žena.