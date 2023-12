Jeden den muzicíroval v broumovském kostele při „Rybovce" a další den už na statku v Otovicích prodával ryby na štědrovečerní stůl. Ředitel ZUŠ Broumov Štěpán Přibyl už loni před Vánocemi rozšířil na Broumovsku řady prodejců kaprů, pstruhů či amurů.

Nejdříve hrál v kostele Rybovku a pak se pustil na statku do prodeje ryb | Video: Jiří Řezník

A jelikož jenom prodávat ryby se zdálo manželům Přibylovým málo, tak jako bonus si zákazníci mohli společně s rybou odnést z vánočního mini trhu i dárek v podobě voňavých levandulových výrobků, bylinných a ovocných sirupů, ručně vyráběných vánočních ozdob a náramků, výrobků ze dřeva i kamene.

„Protože prodáváme i kámen, tak prodáváme i takovéto minimalistické svícny," ukazuje Alena Přibylová na valouny různých barev a velikostí, které mají v sobě otvor a v něm čajovou svíčku. Zatímco paní Alena s úsměvem obstarává obchod a kasíruje za prodané ryby, tak její manžel si umí poradit s každým přáním zákazníka. I když třeba ne hned napoprvé… „Tady toho lysce bych chtěla," ukazuje do kádě kupující žena. „Ten je bohužel už zamluvený," říká prodejce v černé gumové zástěře a hned ale nabízí z vedlejší kádě jinou rybu splňující představy hospodyně.

Kapr putuje na váhu, která ukazuje něco málo přes 2,7 kilogramu. „Je to 333 korun, to je hezké číslo," čte z displeje souměrnou číslovku Alena. Kupující si chce vzít rybu domů živou a tak budoucí večeře ze zeleného koše překlopí do lidlovské igelitky.