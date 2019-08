O tituly nejkrásnějších mužů v České republice a možnost účasti na světových soutěžích mužské krásy bojovala dvanáctka urostlých finalistů, kteří byli vybráni z více než 900 uchazečů. Titul Muž roku 2019 získal 26letý podnikatel ze Vsetína Vojtěch Urban.

Adepti na titul se představili ve třech disciplínách: představení a rozhovory se známými osobnostmi, ve volných disciplínách a promenádě v plavkách a trenýrkách. K závěrečnému vyhlášení pak nastoupilo všech dvanáct finalistů v decentních oblecích.

V porotě zasedli například herečky Eva Hrušková, Zuzana Bubílková, Barbora Mottlová, Jitka Sedláčková, Ilona Svobodová, Jitka Asterová, houslistka Markéta Muzikářová, herec Jiří Krampol, Pavel Trávníček, zpěvák Bohuš Matuš, Tomáš Savka, Muž roku 2016 Josef Kůrka, Muž roku 2017 Matyáš Hložek, Mister International Trinh Van Bao, starosta města Náchod Jan Birke, senátor Martin Červíček a další. Ti rozhodli o tom, že Mužem roku 2019 se stal 26letý podnikatel ze Vsetína Vojtěch Urban. „Na to, že jsme se na finále připravovali půl roku, tak galavečer utekl hodně rychle. Bylo to docela namáhavé se fyzicky i psychicky koncentrovat pouze na dvě finálové hodiny, ale stálo to za to. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že jsem získal titul Muž roku 2019, ale pak jsem si ten okamžik vychutnal a vryl do paměti. Jsem šťastný,“ uvedl bezprostředně po soutěži nový Muž roku 2019 Vojtěch Urban, který na půl roku vymění svoje auto za luxusní Peuegot 3008.

Na druhém místě a titul Mister Supranational CR získal 29letý lektor z Jablonce nad Nisou Jan Solfronk. Třetí se umístil 21letý student z Prahy Immanuel Adenubi.

Na světovou soutěž Mister Universe Model odletí finalista číslo 4 Lukáš Moučka z Krupky a na světové soutěži Mister Global bude Českou republiku zastupovat finalista s číslem 10 Jiří Hemelka z Prostějova.

Dojemný okamžik k 20. ročníku připravili pro prezidenta soutěže Davida Novotného kamarádi, zpěváci a přátelé, kteří se na soutěži Muž roku podílejí nebo podíleli. Písničkový videoklip a dort Novotného rozplakal a dojatý pořadatel soutěže nestačil děkovat.

„Pro mne to byl neskutečný večer. Klip a dort mě opravdu hodně dostal, takhle jsem na veřejnosti ještě nikdy neplakal, ale v ten okamžik jsem se za slzy vůbec nestyděl. Ještě jednou všem moc děkuji. Jsem také spokojený s tím, jak porota rozhodla. Vůbec nepochybuji o tom, že vítězové budou důstojnými reprezentanty na světových soutěžích. Myslím, že to byl hodně silný ročník a kluci byli vzorní v přípravě. Za to jim děkuji,“ řekl David Novotný, a dodal, že za pár dní už zase začne pracovat na dalším ročníku soutěže Muž roku.

Velké překvapení si nachystal finalista s číslem dva Václav Kršňák. Po volné disciplíně požádal svoji přítelkyni přímo na jevišti o ruku a před plným hledištěm divadla v Náchodě se zasnoubil. „Dlouho jsem to chystal. Jsem rád, že jsme všichni tajemství udrželi a pro moji přítelkyni to bylo opravdu překvapení a nezapomenutelný zážitek. Řekla ano, tak co si mohu více přát,“ usmíval se Vašek Kršňák.

Celý program tradičně moderovala dvojice Karel Voříšek a Klára Doležalová, kteří na pódiu secesního Městského divadla v Náchodě během večera přivítali spoustu účinkujících - Evu Burešovou, Annu Slováčkovou, Michaelu Noskovou, Dalibora Jandu s dcerou Jiřinou, Terezu Maškovou, Nelly Řehořovou, Ilonu Csákovou, Mariana Vojtka či Daniela Hůlku.

Páteční finále 20. ročníku soutěže Muž roku se konalo v rámci akce Den dobrých skutků v Náchodě. Sobotní večer pak patřil v náchodském divadle charitativnímu koncertu Den dobrých skutků – koncert známých tváří, kde vystoupili Hana Křížková, Pepa Vágner, Anna Julie Slováčková, André Tatarka, Marián Vojtko, Marcela Březinová, Ilona Csáková, Edita Randová, Anna Jiřina Jandová, Michaela Nosková, Dáša Zázvůrková, Jitka Sedláčková, Bohuš Matuš, Peter Pecha, Tomáš Savka, Radim Flender.

Celý výtěžek z obou akcí půjde na charitativní účely, mimo jiné i pro handicapovaného Muže roku 2009 Martina Zacha.

Finalisté 20. ročníku soutěže Muž roku 2019:

1. Jan Liška, OSVČ, 24 let, Frýdek-Místek,

2. Václav Kršňák, gastromie, 29 let, Teplice,

3. Michal Majzner, zámečník, 22 let, Josefov,

4. Lukáš Moučka, technický dozor investorů, 26 let, Krupka,

5. Ondřej Kabeláč, učitel a výchovný poradce, 29 let, Tlustovousy,

6. Jan Solfronk, lektor, 29 let, Jablonec nad Nisou,

7. Jakub Chyňava, student, 24 let, České Budějovice,

8. Tomáš Vančura, OSVČ, barový catering, 26 let, Pardubice,

9. Immanuel Adenubi, student, 21 let, Praha,

10. Jiří Hemelka, tenisový trenér, 29 let, Prostějov,

11. Vojtěch Urban, podnikatel, 26 let, Vsetín,

12. Jan Tvrz, podnikatel, 26 let, Žatec

Anna Špreňarová