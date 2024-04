Stárkovské náměstí nepatří k nejmenším a přesto májka, která je něm zatím položená zasahuje zhruba do jeho poloviny. Jeřábník obhlíží situaci, vysunuje rameno a pomocníci uvazují ohoblovaný kmen popruhem a zaháknou ho. Po chvíli se bohatě zdobená špice zvedá k nebi zatímco spodek kmene se opírá o náměstí kousek od otvoru, kam za chvíli vnikne. Pak už zbývá jen vystředit, zatlouci podpory a je hotovo. Tedy úplně hotovo ještě ne - až do prvomájového rána se musí májka hlídat, aby ji nějaký dobrák (třeba ze sousední vesnice) nechtěl podříznout, jak se to stalo před dvěma lety.

Nejvyšší májka v kraji dlouho nepřežila, postavili ji alespoň pomníček