Na Náchodsku žije v 78 obcích bezmála 110 tisíc obyvatel. Nejnižší věkový průměr ze všech obcí na Náchodsku mají v Zábrodí. Průměrný věk 580 obyvatel je 38,1 roku přičemž muži (36,8) jsou mladší než ženy (39,7). „Tak to je pro mě novinka, to jsem doteď nevěděl,“ usmívá se starosta Jan Dlauhoweský. Ten nevylučuje, že do snížení věkového průměru se promítlo v posledních měsících i covidové onemocnění, kterému bohužel několik starších lidí podlehlo.

A proč Zábrodí láká mladé lidi? „Nechci aby to vyznělo jako klišé, ale myslím si, že se u nás dobře žije,“ říká starosta a svá slova dokládá fakty. „Potomci starousedlíků tu zůstávají, zakládají rodiny a snaží se stavět na pozemcích, které jsou přilehlé k jejich nemovitostem. Také se zde vytvořily nové stavební parcely, takže se k nám několik mladých rodin nastěhovalo,“ zmiňuje zájem o bydlení v Zábrodí a neopomíná, že dobrou pověst má i místní mateřská škola.

Svůj díl na tom, že Zábrodí je zajímavým místem pro život může být i jeho poloha – obec se rozprostírá jen pár kilometrů od průmyslově silného Červeného Kostelce, v dojezdově snadné vzdálenosti je Náchod i Česká Skalice. Navíc se může pochlubit hezkým okolím – v blízkosti jsou lesy a dva oblíbené rybníky Špinka a Brodský. „Naše strategie je ale taková, že chceme zachovat venkovský styl života a tu nechceme vytvořit město. Proto při posuzování žádostí při změně územního plánu nemůžeme pustit všechno. Někteří vlastníci pozemků by sice byli nejradši, kdybychom ze všeho udělali stavební parcely, ale to se snažíme brzdit. Jinak by Zábrodí bylo červené celé,“ zmiňuje konzervativní strategii při rozvoji obce. „Chceme, aby se v obci dobře žilo a každý měl kolem sebe dostatek prostoru. Pole louky lesy, několik rybníků a do toho sem tam domeček – a to je ono,“ uzavírá starosta Jan Dlauhoweský.

Na opačném pólu věkové statistiky je Borová, kde průměrný věk obyvatel obce (47,6 roku) je téměř o deset let vyšší než v Zábrodí. Obec leží mimo hlavní trasy – do okresního města to je 13 kilometrů, do Nového Města nebo do Dobrušky ještě o dva více, což také může hrát roli při hledání vhodného místa k životu. Borová je také jedinou obcí na Náchodsku, kde průměrný věk místních žen je vyšší než 50 let. Ani zde starosta Pavel Jirka nemá pro primát z opačné strany datového spektra vysvětlení. „Možná to je tím, že jsme trochu odříznuti od světa,“ říká starosta nejvýše položené obce na Náchodsku, proč tamní prostředí neláká k trvalému životu mladé. „Ti spíše mají zájem o rekreační objekty. Zůstávají tu hlavně starousedlíci a tím se průměrný věk obce zvyšuje,“ přemítá starosta obce, kde počet domů, v nichž je k trvalému pobytu přihlášena nejméně jedna osoba objektů je více než 70 a ve více než 50 objektech není k trvalému pobytu nikdo přihlášen.

Ještě před deseti lety byl průměrný věk v obci o více než tři roky nižší. Vlna vystěhovávání mladých ale podle starosty už pominula a pravověrní Borováci v obci zůstávají. „Co ale vnímám jako negativní věc, že se u nás moc nerodí děti. Byla porodní vlna asi před šesti, sedmi lety a od té doby skoro nic. Vítání občánků už jsme tu neměli dobré dva roky,“ dodává starosta, že věkový průměr se v obci asi jen tak snížit nepodaří.

Mezi městy má nejmladší populaci 12 tisícová Jaroměř, kde je průměrný věk 42,4 roku. Naopak nejstarší je devítitisícové Nové Město nad Metují (45,8). Někde uprostřed mezi nimi je okresní Náchod s průměrným věkem obyvatel 44,2.