Pět modrých traktorů New Holland, dva červené Case IH a tři zelené John Deere za necelou hodinu za častého troubení devětkrát objeli zhruba kilometrový okruh centrem Police nad Metují. "Vadí nám, že nová vláda s námi nejedná. Mají vrchnostenské manýry a v podstatě chtějí přerozdělovat majetky, které jim nepatří - patří soukromým vlastníkům ze zemědělských družstev a ti mají mít právo na stejné podmínky a stejné příležitosti, jako jiní zemědělci. Není možné nás trestat za to, že nechceme a ani nemůžeme hospodařit ze svých dvorů, protože už je ani nemáme. My jsme si na kolektivní práci ve družstvu zvykli a vyhovuje nám," dal průchod emocím předseda ZD Ostaš Jaroslav Lád.

"Je to od vlády nečestnost a my si své majetky musíme bránit," třímal na potvrzení svých slov v rukou cep. "Nejsme žádní agrobaroni, nejsme žádný AgroBabiš, jsme drobní soukromí zemědělci. Tato vláda neustále říká, že chce lidi sjednocovat. proč nás tedy rozděluje na lepšozemědělce, kteří vyjedou ze svých dvorů a horšozemědělce. Jsme stejně dobří vlastníci a je to náš majetek. Nepřejeme si, aby nás někdo postupně různou dotační politikou diskriminoval. Ať se dotace tedy zruší, ceny potravin stoupnou a spotřebitelé uvidí, kolik jejich jídlo ve skutečnosti stojí," říká Lád, který již tři desítky let dělá předsedu družstva.

"Nedřeli jsme se jako koně, aby nás Jurečka nechal rozkrást. To prostě nedopustíme i kdybychom měli zamířit ke Chlumci jako sedláci anebo na Lipany. Ale panská jednota také vždy nezvítězila. My už vládě dnes neřejnem jinak než, že je to pětihlavá saň, co nechce žrát princezny, ale naše majetky. A to nedovolíme, i kdybychom měli vzít tanky, což jsou naše traktory a kombajny a projíždět Prahou," dodal největší předseda družstva, který je největším producentem mléka na Broumovsku.