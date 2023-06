/FOTO, VIDEO/ Plán na stavbu solární elektrárny v Česku u Rasošek mezi Hradcem Králové a Jaroměří narazil na odpor místních. Společnost Agrivolt představila v úterý večer záměr lidem v Rasoškách a debata byla místy bouřlivá. Podobně dopadli investoři i v sousedním Vlkově a v pátek se chystají záměr vysvětlovat na Novém Plese.

Nejvějtší FVE v zemi narazila na odpor | Video: Jiří Fremuth

Na rovinatých polích v Polabí roste obilí. Jednou by tady ale měly stát řady solárních panelů. Investoři tu chtějí vybudovat největší fotovoltaickou elektrárnu v zemi s výkonem 140 megawattů. Zabrat má plochu o rozloze zhruba jeden a půl kilometru čtverečních, tedy nějakých 250 fotbalových hřišť. Projekt začala trojice investorů spojená do společnosti Agrivolt Rasošky připravovat v roce 2021. Teď ho představuje lidem ve třech obcích, na jejichž katastru chce podnikat. Naposledy v Rasoškách.

Tropický večer jako by předznamenal průběh prezentace v obci se 700 obyvateli. Židle a lavice zakryté před palčivým sluncem přístřešky zaplnila stovka lidí a od začátku byly slyšet nespokojené hlasy. „Pojďme k věci, mám roj na hrušce, tuhle omáčku si nechte,“ přerušil výklad jednoho ze zástupců investora o situaci v energetice zhruba padesátiletý muž.

Skupinka zástupců investora nejdřív projekt představila a pak čelila výtkám místních. „Přišli jsme sem s cílem seznámit lidi, popsat možnosti a na nich je pak rozhodnutí, jestli to tady chtějí. Je jasné, že pohled na fotovoltaiku nemusí být hezký. Nabízíme ale místním některé benefity,“ hájil projekt jeden z investorů, ředitel společnosti BEAS Radim Syrovátko.

Firma vlastní v obci místní zemědělské družstvo a 30 procent pozemků, kde má fotovoltaická elektrárna (FVE) stát.

Zdroj: Jiří Fremuth

Obci nabízejí investoři za souhlas s projektem roční příspěvek ve výši 20 procent jejího rozpočtu, v případě Rasošek se jedná o tři miliony korun. Každé přípojné místo by pak dostávalo ročně tři tisíce korun. Řady panelů se mají horizontálně natáčet za sluncem, jejich maximální výška je 2,5 metru. Transformovnu plánují postavit v nepoužívaných budovách zemědělského družstva v sousedním Vlkově.

Právě plochu mezi Rasoškami, Vlkovem a Novým Plesem vyčlenil stát jako vhodnou pro stavbu FVE. „Pro tuto lokalitu jsou dva hlavní důvody. Jednak je tady nízká bonita půdy, je to trojka a čtyřka. Druhý důvod je, že krajina je tady rovinatá a dopad na krajinný pohled není tak významný, jako kdyby to bylo ve zvlněné krajině,“ vysvětlil Radim Syrovátko. Investorům vyhovuje i možnost napojení na rozvodnou síť.

„Za mě je dost dobré, že se nás zeptali. Pro fotovoltaiku obecně jsem, ale ať je to jinde. Ať to nezabírá půdu a je to na zastavěných plochách, na budovách. Proč to má být na zelených plochách?“ rozčiloval se jeden z diskutujících. Otevřenost ocenil i pan Michal. Ten se dlouho bavil s investory i po ukončení prezentace. „Můj názor je stále stejný, zabírání půdy neschvaluji, dalo by se to postavit jinde. Nejdřív by měly panely zakrýt parkoviště nebo budovy. Mám také strach, že klesne cena našich nemovitostí,“ argumentoval mladší muž. Vadí mu také, že lidé dlouho o chystané FVE neměli informace.

Podle dalšího z investorů pramení nesouhlas z neznalosti věci. „Tady je trochu nešťastné, že lidé mají pocit, že jsme je včas neinformovali. Nemohli jsme ale před ně předstoupit dřív, než budeme vědět, jestli je připojení k síti, jestli seženeme peníze. Není nic horšího než přijít za lidmi s nějakým záměrem, který pak nevyjde. To bychom byli za mluvky. Také bychom mohli těžko obhajovat něco, u čeho neznáme parametry,“ hájil postup Pavel Patřičný za společnost Decci.

Panely plánuje Agrivolt nejméně 200 metrů od domů. „Úroveň hluku ve vzdálenosti jednoho metru od panelů se dá srovnat s tichou ledničkou,“ vysvětloval Pavel Macháček za investory.

Ti odmítli tvrzení o tom, že se pole promění vlivem zahřívání panelů na „rozpálenou step“. Panely totiž část slunečního záření mění na elektřinu. „Plocha pod panely by byla zatravněná, chceme tam pást menší hospodářská zvířata, případně tam mít zpracovnu na regionální masné produkty,“ sliboval za investora Bedřich Syrovátko ze společnosti BEAS. Vzorové panely investor postavil na okraji obce, aby lidé měli představu, jak budou vypadat. Jsou ve stejné vzdálenosti od domů a silnice tak, jak by byla plánovaná FVE.

Debatu trvající dvě hodiny ukončil rasošský starosta Oldřich Rezek: „Jsem rodák, hospodařili tady moji rodiče i prarodiče. Je to zábor zemědělské půdy a osobně je můj postoj jako většiny místních negativní,“ řekl starosta. Místní zastupitelé zatím o záměru nehlasovali. „Předběžně jsme o tom mluvili s tím, že k tomu máme negativní postoj,“ dodal pro Deník Rezek.

Záměr už odmítlo zastupitelstvo sousedního Vlkova. Investoři chtějí vše dál vysvětlovat a pokusit se změnit pohled lidí na projekt. „Uděláme internetovou platformu, kde projekt interaktivně představíme, aby si ho mohl každý projít a pochopit, jaký vliv bude mít,“ dodal Pavel Patřičný, spolumajitel společnosti, která v oboru podniká už 15 let. Pro nedůvěru místních má pochopení. „Je tady strach z minula, fotovoltaika má špatnou pověst. Lidem se nedivím, bojí se, že vyjdou z baráku a budou koukat na stěnu z panelů. Budeme se snažit lidi přesvědčit,“ zmínil.

V příštím roce chce Agrovolt postavit zhruba sedmdesátkrát menší FVE na ploše čtyř fotbalových hřišť v areálu rasošského družstva. „Bude to mustr, kam se budou moci chodit dívat, jestli to hlučí, hřeje, jestli se toho bojí zvěř, jestli se od toho odráží Slunce,“ přislíbil Pavel Patřičný.

Největší FVE v Česku

Největší fotovoltaická elektrárna v zemi by stála na polích mezi Rasoškami, Vlkovem a Novým Plesem. Panely mají zabrat plochu zhruba 1,5 kilometru čtverečních. Počítá se s dočasným vyjmutím plochy ze Zemědělského půdního fondu. Panely se mají horizontálně naklánět podle výšky Slunce. V největším náklonu má být jejich horní hrana ve výši 2,5 metru. Konstrukce panelů nemá být pevně zabetonovaná. Investorem je společnost Agrivolt Rasošky, která sdružuje společnosti Decci, Aluinvest a BEAS. Investice za zhruba 2,5 miliardy korun se má podnikatelům vrátit během 12 až 15 let.