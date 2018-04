Největší zájem byl o hodinový stroj. K vidění je jednou do roka

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici 18 810 Kč

Ostatní stavební technici REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY NA ÚSEKU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE Městského úřadu Jaroměř. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní náplň - referent památkové péče vykonává zejména níže uvedené činnosti: výkon správních činností v přenesené působnosti prvoinstančního orgánu státní památkové péče ve správním obvodu města Jaroměř, obce s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména o vydávání stanovisek pro pořizování územně plánovacích dokumentací, vydávání závazných stanovisek pro obnovu nemovitých kulturních památek nebo pro záměry v rámci Městské památkové rezervace Josefov vč. jejího ochranného pásma nebo Městské památkové zóny Jaroměř, s výkonem souvisí i kontrola plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek a vlastníků dalších staveb v rámci shora uvedené rezervace a jejího ochranného pásma a zóny; výkon správních činnosti v přenesené působnosti evidence válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu města Jaroměř, obce s rozšířenou působností, jedná se zejména o aktivní doplňování údajů do stávající evidence válečných hrobů; výkon dalších činností zejména ve spojitosti se zajišťováním komplexní činnosti památkové péče., Požadavky - předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění: státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR; minimální věk 18 let; znalost jednacího jazyka; plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat); bezúhonnost., Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, zaměření architektonické, stavební, technické, popřípadě vzdělání v dalších oborech souvisejících s památkovou péčí (umění, historie) nebo s územním plánováním., Další požadavky: velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné vystupování, vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi, schopnost sebereflexe, chuť vzdělávat se a rozvíjet; dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B., Zaměstnanecké výhody: stravenky, 25 dnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění, možnost přidělení služebního bytu, možnost využívat rekreačního zařízení města., Veškeré informace naleznete na úřední desce: https://www.jaromer-josefov.cz/, Důležité upozornění: přesný čas a místo konání výběrového řízení bude sdělen telefonicky (ihned po termínu pro podání přihlášek do VŘ) a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel právo, že takový uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen. , Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 10. 5. 2018 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte "Výběrové řízení č. 9/2018 - Referent odboru výstavby na úseku státní památkové péče - neotvírat"., Podrobnější informace k vypisované pozici podá v pracovní době: Ing. Martin Hofman, vedoucí odboru výstavby, tel.: 491 847 250, 604 906 722; pan. Pracoviště: Město jaroměř, nám. Československé armády, č.p. 16, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .