„Šli jsme okolo v 22.45. Nikdo tam nebyl, dřív tam seděli okolo ohně a hlídali,“ všimla si Marie Miewaldova. Místní asi spoléhali na to, že májku ochrání desítky a desítky automobilů návštěvníků čarodějnického reje, které stály v její blízkosti. Takže hlídání se jevilo jako zbytečné – pokácet ji nebylo kam, pokud by si dotyčný nechtěl vykoledovat průšvih v podobě poškození aut.

Zdroj: Filip Vaisar„Měli jsme to posichrované parkujícími auty, kterých stálo na náměstí asi 160. Ale ty se po půlnoci z náměstí rozjely,“ říká starosta Petr Urban, který byl zrovna na radnici, když zaslechl zvenčí zvuk motorové pily. „Šel jsem si asi v jednu hodinu na chvíli dáchnout. Asi za deset minut mě vzbudila pila, tak jsem vylétl ven, ale to už dotyčný nasedal do auta a odjížděl,“ říká starosta. Při úprku podle něj málem přejeli dívku, která chtěla zabránit automobilu v odjezdu. Naštěstí došlo jen k lehkému střetu.

Káceč, na kterého čekal řidič v nastartovaném autě, ale svou misi do konce nedotáhl. Navíc májku nařízl nešikovně. „Nakonec jsme si ji raději položili sami. Ten kdo ji začal podřezávat, ji nařízl tak blbě, že kdyby ji dořízl, spadne na autobus. Proto jsme ji pak s našimi hasiči ve tři ráno pokáceli,“ dodává starosta s vědomím, že nechat májku bez dozoru bylo lehkovážné podcenění situace.

Polovičatá tradice: Májky doplatily na to, že je nikdo nehlídal a padly k zemi

„Je to poprvé v historii, co jsme májku nehlídali. Většinou to tu hlídali první noc hasiči, ale ti zajišťovali občerstvení na sletu čarodějnic. Každý se chtěl bavit a nikdo u ní nebyl. Žádní svobodní mládenci tam nebyli – a takhle to dopadlo,“ mrzelo Petra Urbana.

Májka měla opravdu úctyhodné rozměry. Samotný kmen měřil 31 metrů a na vrcholku byla uvázaná asi třímetrová ozdobená břízka. Když v neděli ve Stárkově při jejím rozřezávání zpytovali svědomí, starostu napadlo uctít krátkou životnost májky malým pomníčkem. „Vytiskl jsem vyfocenou májku, když ještě stála, dal jsem přes ni černý pruh, přidělali jsme ji na kolík, zapálili svíčku a dali jsme tam květinu. Na dlažební kostku jsme přilepili cedulku s letopočtem 30.4. až 1.5. 2022,“ popsal starosta s úsměvem recesistickou rozlučku se symbolem jara ve Stárkově.

I přes letošní prvomájovou potupu na tradici ve Stárkově nezanevřou. „Určitě ji zase příští rok 30. dubna postavíme a bude alespoň o metr vyšší. Bez dozoru ji už ale zcela jistě nenecháme,“ ujišťuje starosta Urban.