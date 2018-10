Nekonečné sucho by nespasil ani Noe

Náchod - Česko už pět let sužuje nekončící sucho, kdy vysychají prameny a ztenčují se zásoby podzemních vod. Některým pamětníkům letošní tropické dny a nedostatek vláhy připomínaly rok 1947, kdy kvůli katastrofální neúrodě vázlo zásobování a v některých místech tehdejšího Československa dokonce hrozil hladomor. Podle hydrologů by v současné době nepomohl ani biblický Noe, který očekával 40 dní dešťů.

„V některých místech chybí až půlroční úhrn srážek. Například v horských oblastech chybí až 300 milimetrů srážek, spadlo tedy 70 procent normálu. V Hradci Králové je to 60 procent,“ uvedl hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Roman Pozler.



Podle něj, aby se tyto ztráty dohnaly, muselo by pršet dlouhodobě od rána do večera, ale jen zvolna, aby zem nápor vody zvládla. Jenže déšť je v poslední době velmi nedostatkové zboží. Naposledy ukazovaly mapy meteorologů mraky na konci září, kdy na horách spadlo 40 a v nížinách 20 milimetrů. „Pořádně však nepršelo už velmi dlouho. A úhrny z konce září neměly žádný podstatný vliv ani na průtoky řek. Ty sice na chvíli stouply, ale záhy se vrátily na současný, taktéž podprůměrný stav,“ dodal Roman Pozler.



V porovnání s dlouhodobými průměry z let 1981 až 2010 se současné průtoky pohybují v rozmezí 10 až 30 procent. „A tento stav už opravdu není dobrý,“ nechal se slyšet hydrolog ČHMÚ, který deštivé dny, které by situaci zlepšily, nepředpokládá ani v blízké budoucnosti. „Do konce týdně nějaké srážky budou, ale jejich úhrn bude kolem 20 milimetrů. A to přírodu opravdu nespasí,“ míní Roman Pozler.

V rámci dostatečných vodních zásob, kdy například současná mapa Stavu hladin podzemních vod vykazuje temně rudou barvu, tedy – mimořádně podnormální hladinu, by kromě deště pomohla i vydatná sněhová nadílka. „Pokud na horách napadnou tři metry sněhu, které budou na jaře pomalinku odtávat, sucho se může v příštím roce zmírnit. Ale aby to pomohlo dlouhodobě, muselo by následovat víceleté vlhčí období,“ dodal Roman Pozler.