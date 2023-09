/FOTO, VIDEO/ O vítězství jedné ze svých květin na Jiřinkových slavnostech se Vladimír Nedeliak z Lánova dozvěděl až se zpožděním. „To ani nevím, že jsem vyhrál. Já jsem teď na výstavě květin v Praze, tak děkuji za informaci. A která že to vyhrála?" byl zvědavý, protože do České Skalice přivezl 40 barevných variací.

Za Krkonoše získal purpurová prasečí ouška, která se stala nejkrásnější jiřinkou | Video: Jirka Řezník

„Vyhrála Purple Tai Heo - kdepak přišla k takhle exotickému názvu?" vyzvídal Deník od úspěšného pěstitele, který se jiřinám věnuje už déle než čtvrt století. „Jméno si každý šlechtitel určí sám podle sebe. Já jsem vyšlechtil deset druhů a dal jsem jim jména Krkonoše, Malé Labe, Michal Krčmář a tak dále. Purple Tai Heo jsem ale nevyšlechtil. Tento druh mám od nejlepšího šlechtitele jiřin z Litvy. Vyměnil jsem ho právě za Krkonoše," přidává k vítězné jiřině přeshraniční příběh. "Říkal mi, že už má Krkonoše v zimě, což je květ s bílou a narůžovělou barvou. Ty moje Krkonoše jsou čistě bílé, třiceticentimetrový dekorační květ a ten Litevec ho chtěl mít. Tak jsme si je vyměnili," dodává milovník květin. „Líbilo se mi, že má takový zvláštní tmavý nádech."

Vítěznou Purple Tai Heo Vladimír Nedeliak získal od nejlepšího šlechtitele jiřin z Litvy. Vyměnil ho za vlastní šlechtitelský počin nazvaný Krkonoše.Zdroj: Deník/Jiří ŠpreňarZjišťovali jsme co název Purple Tai Heo znamená. Rozuzlení bylo překvapivé, ale při troše představivosti uvěřitelné: jedná se o anglicko-vietnamskou složeninu - purple značí purpurovou barvu a tai heo je ve vietnamštině výraz pro prasečí ouška. Královnou Jiřinkových slavností se tak letos stala purpurová prasečí ouška.

Přestože jiřiny zná Vladimír Nedeliak jako málokdo, tak ani on nenarazil na žádnou, která by byla omamná nejen svou barvou, ale i vůni. „Je jich 35 tisíc druhů a opravdu nevoní ani jedna," potvrdil šlechtitel, který s trochou nadsázky říká, že jiřiny mají tři vady. „Jedna z nich je, že nevoní. Další chybou je, že když teplota klesne na nulu, tak odejdou a třetím jejich nedostatkem je, že neexistuje v čistě modré variantě. Každý z pěstitelů se snaží vyšlechtit modrou, ale nikomu se to nedaří. Existuje dokonce černá jak uhel, kterou vyšlechtil jeden Polák, ale modrá prostě nejde. To se nikomu nepovedlo," krčí rameny pěstitel jiřin, který má z různých výstav doma už přes 80 ocenění a pohárů.

Že jsou jiřinky jeho vášní potvrzují jeho slova, která po loňském vítězství svěřil pořadu České televize Folklorika: „Ráno vstanu a než nakrmím králíky a pustím slepice, tak si sednu, koukám na jiřinky a říkám si: Ta příroda je čarodějka - stejná země a každá ta kytka je jiná."