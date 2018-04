Nemocnice nabídne jako jediná v kraji dlouhodobou ošetřovatelskou péči

Broumov - Oblastní nemocnici Náchod se podařilo jako jediné v Královéhradeckém kraji nasmlouvat speciální lůžka pro dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, tzv. lůžka DIOP.

Celkem pět lůžek bude od května sloužit pacientům v broumovské nemocnici, kde k tomuto účelu byly v závěru loňského roku zrekonstruovány nové prostory.Foto: Archiv holdingu

"Budou sloužit pacientům, kteří prodělali kritické onemocnění či úraz a potřebují nadále péči o základní životní funkce a postupnou rehabilitaci ke své rekonvalescenci. Celkem pět lůžek bude umístěno v broumovské nemocnici, kde k tomuto účelu byly v závěru loňského roku zrekonstruovány nové prostory," uvedla Magdaléna Doležalová, mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Jednají i s dalšími pojišťovnami

Oblastní nemocnici Náchod se podařilo nově rozšířit spektrum poskytované lůžkové zdravotní péče. Již v červenci loňského roku nemocnice uspěla ve výběrovém řízení na Ministerstvu zdravotnictví, které schválilo provoz celkem pět lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v nemocnici v Broumově. „Nyní se nám podařilo nasmlouvat tuto péči se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a můžeme tak péči pro její pacienty od května poskytovat. Jednat budeme i s ostatními pojišťovnami, abychom mohli tuto péči nabízet i dalším pacientům,“ říká předsedkyně představenstva ON Náchod Ivana Urešová.

Broumovská nemocnice se tak stává jediným zařízením v kraji, kde bude tato služba poskytována. “Za tímto účelem jsme v loňském roce zmodernizovali celkem za 23,4 milionu korun prostory části interního oddělení, kde vznikly čtyři nové pokoje,“ řekl náměstek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za krajské zdravotnictví.

Nemocnice se stává komplexnější

Zatím v Broumově v nových prostorách fungovala pouze lůžka následné intenzivní péče (NIP), která bezprostředně navazují na oddělení multidisciplinární JIP. Jsou určena pacientům vyžadujícím nadále intenzivní péči a např. i plicní ventilaci, ale již nejsou akutními případy. „Rozšířením o tato lůžka se tak nemocnice v rámci celého holdingu stávají komplexnějšími, naši zdravotníci se dokáží o pacienta postarat od první chvíle – např. od těžkého traumatu, přes akutní péči, až po péči následnou. To vše s cílem co možná nejlépe a nejdříve navrátit pacienta zpět k jeho běžnému životu. Do budoucna bychom chtěli tuto službu rozšířit i do jiných lokalit. Pokud bude možnost, budeme se ucházet o další lůžka, abychom zajistili tuto službu i v jiných místech našeho regionu,“ dodává Aleš Cabicar. Reaguje tím např. na to, že do Broumova jsou a budou převáženi pacienti vyžadující tento typ péče ze všech nemocnic Královéhradeckého kraje, ale např. i z Fakultní nemocnice Hradec Králové, což může být z hlediska vzdálenosti komplikované především pro jejich rodinu a blízké.

Mezistupeň s kvalitní péčí

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) navazuje na další péči o pacienty po těžkých onemocněních či traumatech, kteří jsou na oddělení přebíráni buď přímo z JIP či ARO. „Oddělení je určeno pacientům, pro které již není třeba akutní péče, avšak jejich stav i nadále vyžaduje dlouhodobou intenzivní a ošetřovatelskou péči o základní životní funkce. Tito pacienti tedy už nemusejí být na resuscitačním oddělení nebo na JIP, avšak zatím jejich zdravotní stav nedovoluje pobyt na klasickém oddělení, ale ani na oddělení následné péče či v léčebně dlouhodobě nemocných. Jde tedy o takový mezistupeň, kde dostanou stejně kvalitní péči a lůžka ARO mohou být uvolněna pro opravdu akutní případy,“ popisuje náměstek léčebné péče ON Náchod Pavel Svoboda. „Naše nemocnice se tak zařadily k několika málo krajům, kde všichni pacienti na základě svého indikovaného zdravotního stavu dostanou několikastupňový intenzivní, adekvátní a účelný stupeň léčby, který odpovídá závažnosti jejich zdravotního stavu a obtížím,“ dodává Pavel Svoboda.



Jde např. o stavy po havárii, kraniotraumatu, pacienty s neurologickým postižením, po resuscitaci, po koronárních a cévních mozkových příhodách, traumatech páteře či po neurochirurgických operacích atd. Pacienti už nejsou napojeni na umělou plicní ventilaci, ale stále potřebují např. umělou výživu a intenzivní rehabilitaci. Využívají se také speciální techniky bazální stimulace, na které se náchodská nemocnice úzce specializuje. Na další léčbě pacientů se tak ve velké míře podílejí fyzioterapeuti, ergoterapeuti ale i sociální pracovníci. Pacienti mohou na lůžku DIOP přetrvávat v řádech týdnů, měsíců, ale i let, než jsou připraveni na další pobyt v rehabilitačních zařízeních, odděleních následné péče či na péči domácí.

Broumovská nemocnice je od roku 2006 součástí Oblastní nemocnice Náchod. Poskytuje zdravotní péči pro spádovou oblast Broumovska a Policka s přibližně 27 tisíci obyvatel. V broumovské nemocnici se nachází 31 lůžek interního oddělení s 24hodinovou akutní ambulancí, pět lůžek na samostatné multidisciplinární jednotce intenzivní péče, pět lůžek následné intenzivní péče a 64 lůžek následné péče. Od května 2018 to bude také pět lůžek DIOP.