Náchod - Některým pacientům Oblastní nemocnice Náchod a.s. byla v těchto dnech doručena předžalobní upomínka.Jejím obsahem je upozornění, že dotyčný dluží nemocnici peníze. Podle slov ředitele nemocnice Miroslava Vávry postupuje jejich zařízení podle zákona.

Náchodská nemocnice vymáhá od lidí například i dluhy ve výši 30 korun. Kromě dlužné částky požaduje zároveň zaplatit i náhradu nákladů advokátní kanceláře na zpracování a vymáhání dluhu ve výši 720 korun.

Zaplatit se musí do tří dnů

V případě, že dlužník do tří dnů vše neuhradí, hrozí mu žaloba. Minimální náklady na řízení, jak nemocnice v upomínce uvádí, představují částku 6 920 korun.

„Dluh mohl vzniknout pochybením zaměstnanců nebo je možné, že nemocnice dluh vymáhá i od lidí, kteří zaplatili,“ říká ředitel nemocnice Vávra. Podle něj je však možné, že se lidé pouze vymlouvají, když tvrdí, že regulační poplatek zaplatili. Mnohdy se totiž stane, že se předžalobní upomínka vrátí neotevřená.

„Podle mého názoru nemocnice neměla dopis vůbec posílat,“ tvrdí zeť třicetikorunového dlužníka, jenž si nepřál zveřejnit své jméno. Dodává, že je to prý ostuda nemocnice. A myslí si, že pokud by dlužníci byli upozorněni bez pomoci právníka, jistě by dlužnou částku uhradili.

Nikdy nikomu nic nedlužil

„Nikdy jsem nikomu nic nedlužil, na všechno jsem si dával pozor. A teď, abych se na stará kolena styděl jako nějaký podvodník,“ rozlobeně říká pan Václav z Dolska u Nahořan, kterému přišla předžalobní upomínka. Dluží prý nemocnici 30 korun za regulační poplatek. O dluhu neměl starý pán ani ponětí.

Pacienty čeká nové a přísnější opatření

„Vymáhání těchto částek není to, co bychom chtěli dělat, ale zákon nám bohužel nic jiného neumožňuje,“ konstatuje ředitel nemocnice. A dodává, že všichni se musí řídit podle zákona.

Nemocnice přijme nová opatření

Miroslav Vávra také prozradil, že se nemocnice chystá přijmout nové a přísnější opatření. To bude spočívat v tom, že si lidé budou moci na více místech v nemocnici zakoupit kupon. Ten by měl zamezit případným dlužným částkám.

Lucie Mádrová

Je správné, že nemocnice vymáhá dluhy, o nichž lidé nevědí?

Josef Voltr,

Náchod

Myslím si, že je to dost divné. Lidé by o tom měli být určitě předem informováni. A nechápu, jak vůbec takový dluh mohl vzniknout. Opravdu je to divné.

Jakub Roth,

Police nad Metují

Kdyby mi něco takového přišlo, zaplatil bych to, abych se vyhnul problémům. Je to pakatel, ale pokud to nezaplatí více občanů, nemocnice na tom může hodně ztratit.

Zdeněk Týfa,

Náchod

Jak je to vůbec možné? Nevím, jak bych to řešil. Asi bych se nejdříve informoval, jak mohl dluh vzniknout, a pak bych se této situaci věnoval dál.

Jarka Hartmanová,

Lhotky

Je to pro mě nepochopitelné. Zajímalo by mě, jak to budou lidem dokazovat, když nedávají doklad o zaplacení poplatku v nemocnici.

Ptala se: Lucie Mádrová