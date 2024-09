V Královéhradeckém kraji začaly v pátek ve 14 hodin krajské volby, ve kterých lidé rozhodují o složení krajského zastupitelstva a vedení hejtmanství v dalších čtyřech letech. Na Náchodsku se zároveň koná první kolo senátních voleb. Na třech místech v kraji obyvatelé hlasují v místním referendu. Volí se v pátek do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. V Teplicích nad Metují byla volební místnost přesunutá z vytopené hasičské zbrojnice na městský úřad do kanceláře výstavby.

„Hasičárna byla vytopená. Bylo tam mokro, vysušuje se. Měl to být jeden z tří našich volebních okrsků. Ten jsme proto přemístili zhruba o 200 metrů vedle na radnici,“ uvedl místostarosta Teplic nad Metují Antonín Novotný. Podle něj neexistuje důvod, aby lidé kvůli povodni nepřišli k volbám.

„Povodeň byla u nás vážná, ale situaci se nám podařilo udržet v mezích, neucpaly se nám mostky. Voda přišla a odešla. V současné době není ani moc poznat, že by povodně byly. Nejvíce zasažený byl Dědov, tam bylo zaplavených šest chalup, které jsou v zátopové oblasti a musí s tím bohužel počítat,“ konstatoval Novotný.

Před čtyřmi lety hlasovalo v krajských volbách v Teplicích nad Metují 34,81 procenta obyvatel. Ještě méně - 26,76 procenta, jich tehdy bylo volit v Otovicích na Broumovsku. Tam udeřily povodně v celém kraji nejvíce.

„Představoval bych si mnohem vyšší účast. Pokud jsou lidé zodpovědní, musí přijít 60 až 70 občanů,“ podotkl starosta Otovic Petr Novák a dodal: „Remcalové, kteří k volbám nechtějí chodit, se na povodeň možná vymluví. Ale není důvod. Jsme v jiné situaci než na Moravě, tam je to apokalypsa. To je úplně jiný příběh. Volit považuji za velkou zodpovědnost lidí. I když měl někdo ve sklepě vodu, tak by měl přijít volit. To není žádná překážka.“

V nejhorší situaci je podle něj v Otovicích zhruba dvacet domácností, jejichž domy zaplavila povodeň. „Všechno museli vystěhovat. Bude trvat několik týdnů, možná měsíců, než začnou normálně bydlet. To je malér,“ řekl Novák. Starostu zaplavené vesnice u Broumova nadchla pomoc hasičů a velká solidarita, se kterou se po povodni setkává.

Tři referenda

V místním referendu v Cerekvici nad Bystřicí na Jičínsku rozhodují občané o tom, jakou variantu bude mít oprava střechy místní kaple. Hlasují o tom, jestli má být střecha věže Kaple Zvěstování Panně Marii obnovena do původní barokní podoby ve stylu báně s lucernou.

Na Náchodsku v sousedních obcích Rasošky a Nový Ples mají lidé vyjádřit názor k výstavbě velké fotovoltaické elektrárny. V Novém Plesu se otázka v referendu zabývá tím, jestli má obec podnikat další kroky k podpoře výstavby fotovoltaické elektrárny na zemědělských pozemcích.

V Rasoškách rozšířili téma místního referenda týkající se vyjednávání s investorem v oblasti energetiky o konkrétnější body a podmínky, které by přinesly výhody pro obec a občany. Uzavřená smlouva s investorem by měla podle znění referenda obsahovat benefity jako každoroční příspěvek na podporu obce ve výši 10% rozpočtu obce, každý rok kompenzaci ceny elektřiny 10 000 Kč za každé odběrné místo na území obce, vybudování edukativní stezky přes elektrárnu jako spojnici obcí Vlkov, Rasošky a Nový Ples včetně odpočinkových zón, vybudování fotovoltaické elektrárny na obecní budově.

Současně s krajskými volbami se koná na Náchodsku, jako v jediném volebním obvodu v Královéhradeckém kraji, zároveň první kolo senátních voleb. Lidé vybírají ze tří kandidátů - současného hejtmana Martina Červíčka (ODS), jaroměřského starosty Jana Borůvky (ANO) a náchodského radního a režiséra Tomáše Magnuska (TMS).

