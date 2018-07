Nepozornost zabíjí. Policisté varovali řidiče, aby se při jízdě nerozptylovali

Česká Skalice - Do celostátní dopravně bezpečnostní akce s názvem „Nepozornost zabíjí“ zaměřenou na řidiče motorových i nemotorových vozidel se v neděli připojili i policisté z územního odboru v Náchodě. Policisté ve spolupráci s BESIPem řidiče na silnici I/33 poblíž České Skalice dopoledne od 9 do 12 hodin upozorňovali na hlavní rizika spojená s nevěnováním se řízení vozidla.

"Během nedělní dopravně bezpečnostní akce nebyl přistižen ani jeden z řidičů s mobilním telefonem v ruce, zato muži zákona objevili ve vozidlech hned několik nepřipoutaných, a to nejen osob. V jednom z kontrolovaných automobilů seděly bez pásů tři děti, v jiném na zadním sedadle postával bez dostatečného zajištění pes," uvedla k výsledkům kontrol tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.



Vše v pořádku neměl ani kontrolovaný cyklista. "Na jízdním kole mu chyběly předepsané odrazky, navíc na mezinárodní silnici šlapal sice s přílbou na hlavě, ale celý v černém. Mohlo by se tak lehce stát, že právě on se stane obětí nepozornosti některého z motoristů," upozornila Eva Prachařová na důležitost pravidla být viděn.



Naopak přísným sítem prošel bez ztráty kytičky kontrolovaný motorkář a téměř dvacítka dalších řidičů osobních vozidel.



Nepozornost za volantem je velmi nebezpečná, ale spousta řidičů - jak potvrzují i čísla z policejních evidencí - si to dostatečně neuvědomuje. "Ze statistik vyplývá, že třetím nejčastějším proviněním českých řidičů a řidiček je obsluhování mobilního telefonu za jízdy. Někteří řidiči pak při jízdě nejen telefonují, ale píší vzkazy nebo si chatují," říká policejní mluvčí.



Za dopravní přestupek držení hovorového zařízení při řízení jen v letošním roce policie v Královéhradeckém kraji uložila pokuty převyšující částku 100 tisíc korun. "Náchodští policisté od bezmála stovky takovýchto provinilců do současné doby inkasovali do státní pokladny z této částky téměř 20 tisíc korun," uzavřela Eva Prachařová.