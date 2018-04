Nominujte své favoritky na Ženu regionu. Soutěží se už podeváté

Náchodsko - Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to!

Žena regionu.Foto: www.primeco.cz

Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu, který s sebou letos nese několik novinek. Jednou z nich je stanovení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů nominovaných žen, které splní kritéria pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol.

„Cílem této novinky je více se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních sponzorů i veřejné samosprávy,“ uvedla zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová.

Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách zenaregionu.cz. (kle, reh)