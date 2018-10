Nová ambulantní rehabilitace zlepší komfort pacientů i práci lékařů

Náchod - Zatímco ve zbytku nemocničního areálu ještě pokračují práce na její modernizaci, nové prostory pro ambulantní rehabilitaci už mohou začít sloužit pacientům. Přístavbu budovy lůžkové rehabilitace za více jak 16 milionů korun včera oficiálně otevřeli zástupci Královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice Náchod.

Dalších 15 milionů korun kraj ještě vynaloží na doplnění technického vybavení rehabilitace. „Výstavba nové budovy ambulantní rehabilitace přibližuje náchodskou nemocnici zase o kus blíže moderní medicíně. Tyto nové prostory umožní sestěhovat oddělení ambulantní rehabilitace a lůžkové rehabilitace na jedno místo. Zefektivní se tím provoz obou oddělení jak z hlediska distribuce materiálu, tak pohybu pacientů a zlepšení po organizační stránce pocítí i naši lékaři a další zaměstnanci,“ oznámil Ale Cabicar, náměstek odpovědný za krajské zdravotnictví.



Stavební práce začaly v dubnu tohoto roku a čítaly rozšíření budovy, ve které dosud sídlil technický úsek nemocnice. „Stavaři budovu rozšířili jak do šířky, tak do délky pomocí ocelové konstrukce. Objekt dostal novou střechu a zrekonstruovány byly všechny vnitřní rozvody vody a elektroinstalace. Celkově si stavební práce vyžádaly investici Královéhradeckého kraje ve výši 16 milionů korun včetně DPH,“ informoval radní pro krajské investice Václav Řehoř.



Nová budova nejenže zlepší přístupnost rehabilitační péče pro pacienty, ale zvýší i jejich komfort. Kromě stavebních prací Královéhradecký kraj totiž investuje i do nového vybavení rehabilitace. Za 15 milionů korun sem pořídil například antigravitační trenažer chůze či výkonný terapeutický laser.



„Věřím, že nové přístroje s sebou přinesou i nové výkony a také výnosy od zdravotních pojišťoven. Jsem moc ráda, že se postupně skládají střípky a že šesté nadzemní podlaží náchodské nemocnice se do dvou let dočká zbývajících pěti pater,“ uvedla Ivana Urešová, předsedkyně představenstva Oblastní nemocnice Náchod.



V současné době v areálu nemocnice v Náchodě stále probíhají stavební práce v rámci první etapy modernizace za 1,3 miliardy korun. Pod Oblastní nemocnici Náchod spadají nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, Broumově, Jaroměři, Novém Městě nad Metují i Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky v Opočně. Její spádová oblast čítá více jak 200 tisíc obyvatel.