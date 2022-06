Mít dlouhodobou strategii rozvoje města je totiž jednou z podmínek kandidatury na prestižní titul. “Je to vlastně záruka toho, že se co největší počet lidí, kteří se v daném místě podílí na veřejném životě, shodne na budoucím desetiletém směřování,” vysvětluje koordinátorka broumovské kandidatury Marie Silondi s tím, že i když Broumov nevyhraje nebo třeba ani nepostoupí do užšího výběru, Kulturní koncepce mu zůstane. “Je to takové dědictví naší kandidatury,” dodává Silondi.

A že je to dědictví povedené, to potvrzuje jeden z místních “kulturních aktérů”, ředitel ZUŠ Broumov Štěpán Přibyl. “Velmi příjemně mě překvapilo, že mé osobní myšlenky a připomínky se do toho dokumentu opravdu otiskly. Cítím, že to má smysl, že energie, kterou jsem do toho vložil, se neztratila. Teď už je jen potřeba v to věřit.”

Práce na Koncepci trvala Nadačnímu fondu Broumov ve spolupráci s týmem expertů rok a půl intenzivní práce. Stovky hodin rozhovorů s místními i odborníky zvenčí, čtyři celodenní workshopy, přes tři sta zpracovaných dotazníků.

A co se bude dít teď? “Teď se bude oslavovat a až se z toho všichni vyspíme, musíme se my všichni, co jsme do přípravy zapojili, starat, abychom toto naše dítě udrželi při životě,“ dodává na závěr jedna z hlavních autorek Koncepce Anna Smékalová z Nadačního fondu Broumov - město kultury.

Bára Fialová