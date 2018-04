Nová radnice nebude, jediný návrh je příliš drahý. Rozhodne příště referendum?

Hronov /FOTO/ - Jedni si oddechli, druzí se snažili nedat najevo zklamání. Těmi šťastnějšími po zasedání zastupitelstva byli příznivci referenda, které by nechalo obyvatele města rozhodnout, zda se má město pustit do stavby nového městského úřadu. Naopak ti skleslejší byli právě zastánci této myšlenky.

Zatímco ještě na začátku týdne to vypadalo, že jen necelé dva měsíce chybí do začátku výstavby nové radnice, po jednání zastupitelstva o dva dny později bylo všechno jinak. Koaliční projekt na poslední chvíli „pohřbilo“ (prozatím) otevírání obálek s nabídkami zájemců, kvůli kterým by si město muselo vzít 50 miliónový úvěr. Většinu přítomných překvapila starostka Hronova Hana Nedvědová návrhem stáhnout z jednání zastupitelstva bod týkající se přijetí úvěru na výstavbu městského úřadu Hronov.

Jediná firma

„Do výběrového řízení se přihlásila pouze jediná firma. Její nabídková cena činí 65 milionů 336 tisíc 925 korun a 80 haléřů. To je o 15 milionů více než námi předpokládaný úvěr, který byl na programu jednání,“ seznámila starostka zastupitele s neúspěšným pokusem o výběrové řízení.

Referendum?

Nečekaný vývoj situace překvapil i přípravný výbor pro referendum, který by rád o potřebě nové radnice nechal rozhodnout samotné Hronováky.

Přestože výstavba radnice není aktuálně na pořadu dne, otázky referenda jsou podle opozičního zastupitele Karla Járy stále aktuální. „Za půl roku se stejný záměr může objevit na zastupitelstvu. Jsme přesvědčeni, že to jsou důležité věci a občané by se k nim měli mít možnost vyjádřit. Lidé by měli dostat šanci říct své – ať už to pak dopadne jak dopadne,“ uzavírá Karel Jára, který přiznává, že nejvíce se obával situace, že bude podepsána smlouva, v červnu se začne stavět a referendum bude až na podzim.

Jiří Řezník