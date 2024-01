Jedenáctičlenná trojkoalice, která měla v 21členném novoměstském zastupitelstvu těsnou většinu, se v pondělí 15. ledna rozpadla. Před zasedáním městské rady vypověděla šesti mandátová ODS koaliční smlouvu, na základě které se po volbách v roce 2022 členové koalice zavázali prosazovat společný program. Podle slov starosty města Milana Slavíka to v koalici, ve které mělo ještě dva mandáty Město pro život s podporou Zelených a tři hlasy uskupení Za Nové Město, neklapalo a bylo zbytečné ji držet při životě.

Spolupráce v novoměstské koalici prý drhla. Proto byla na začátku týdne rozpuštěna a čeká se na zrod nové. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Většina městských radních svým rozhodnutím dala najevo, že koaliční spolupráce drhla. „Jedná se o to, že od samého začátku koalice moc nefungovala," říká novoměstský starosta, že první třecí plochy se objevily už při ustavujícím zasedání zastupitelstva. Bez koalice, která povede město dále, ale v Novém Městě nad Metují dlouho nezůstanou. „Počítáme s tím, že ve čtvrtek oznámíme další informace, jak se situace vyvíjí," očekává starosta, že nová koalice by mohla být dohodnuta už za dva dny. „Víme jak to dát opět dohromady. Rozložení sil zůstává prakticky stejné. Rozhodně nehrozí, že by Novému Městu hrozilo bezvládí," ujišťuje starosta, že rozpad koalice není nic dramatického. „V pondělí jsme ji celou rozpustili a teď ji dáváme nově dohromady. Prakticky by se měl nahradit jen jeden člen, který se vymezil a nespolupracoval," říká Milan Slavík. „Rada města je sedmičlenná a s těmi ostatními spolupráce funguje," dodává starosta s tím, že nová koaliční smlouva by měla být podepsána co nevidět.

Zdroj: ArchivTím „černým Petrem" z rady by měl být radní Jan Čopík. Koaliční partneři sice po volbách podepsali smlouvu, na základě které se zavazovali prosazovat společný program, ale ve skutečnosti se jejich názor na určité projekty lišil. „Co se týče programových a rozvojových priorit, tak v něčem jsme měli jiné představy - například k letnímu areálu u Metuje. Nejde ani tak o letní koupání či samotný záměr, ale o postup realizace a další investiční akce přidané po volbách. Vadilo nám také, že jsme navrhovali některé další věci a neměli jsme šanci je do rozpočtu města prosadit - například byty. Nikdy s námi také nebyly konzultovány personální otázky na radnici," říká Jan Čopík.

V příští koalici zřejmě tak už nebude figurovat nikdo z uskupení Za Nové Město. Jan Čopík společně se Zdeňkou Kulhavou budou nejsilnějším hráčem (ODS) těžko osloveni a poslankyně Jana Berkovcová od minulého týdne už jeho barvy nehájí. „Důvodem rozpadu koalice jsou odlišné postoje k prioritám rozvoje města u volebního uskupení Za Nové Město. Já sama jsem z tohoto uskupení kvůli názorovým neshodám vystoupila, neboť na rozdíl od ostatních členů zastupitelstva z tohoto uskupení se ztotožňuji s prioritami rozvoje města, které si Rada města vytyčila," uvedla Jana Berkovcová.

A co se bude dít v příštích dnech? „Předpokládám, že paní Berkovcová dále v zastupitelstvu a radě města zůstane, patrně jako nezávislá," odhaduje další vývoj Jan Čopík. „Já v ní ale určitě nebudu. Je to logické - pokud v pondělí ODS zrušila povolební dohodu, tak si nemyslím, že by mě hned ve středu oslovili s nabídkou nové koalice," usmívá se Jan Čopík, který se tak spolu se Zdeňkou Kulhavou přemístí z koalice do opozice. „Při sestavování nové koalice budou oslovené jiné subjekty. Dá se předpokládat, že s některými z nich už jednali," domnívá se.

Připomeňme, že po komunálních volbách v září 2022 se do 21členného zastupitelstva dostali zástupci ze všech sedmi kandidátek. Ani jedna strana neměla výraznější většinu, takže se rýsovaly různé koaliční možnosti. Jak se ale ukázalo, tak po roce a kousek došlo na reparát.