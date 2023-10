„Ano, a všichni dělníci světa budou bez práce." Ne, to není aktuální stav současnosti, ale jeden z úryvků z Čapkova vědeckofantastického dramatu R.U.R., který si mohou v Novém Městě nad Metují přečíst na budově tamní průmyslovky. Právě ta totiž v sobotu 21. října slaví 70. let své existence. Přečtěte si a podívejte, jak se fasáda, která je jedinečná svého druhu, rodila.

Z fasády slavící průmyslovky varují před roboty dialogy z Čapkova dramatu R.U.R. | Video: Jiří Řezník

Na třípatrovém lešení postaveném podél novoměstské střední průmyslové školy se pohybují dva mladí muži a nalepují na fasádu několik metrů dlouhou šablonu s vyřezanými písmeny. A za ní hned další. Jan Mašek a Tobiáš Bednář precizně uhlazují písmeno za písmenem, slovo za slovem a dávají dohromady úryvky z knihy R.U.R., kterou před více než sto lety napsal jeden z našich nejvýraznějších spisovatelů Karel Čapek. Nově zateplená budova průmyslovky tak získává ryze originální podobu knižní stránky.

S nápadem popsat fasádu vzdělávacího ústavu přišel investor, kterým je Královéhradecký kraj. Zateplení obvodového pláště a výměna oken nebyl žádný velký problém, ale najít někoho, kdo by fasádě vtiskl podobu stránky z vědeckofantastického románu, bylo složitější. Dodavatelská firma se dostala do situace, kdy nemohla nikoho sehnat. Naštěstí se dopídili až ke grafická firmě ze Žamberka a ta se této výzvy nezalekla. „Zabýváme se samými specialitami. Jsme zvyklí řešit většinou originální zadání," říká majitel dodavatelské firmy Zdeněk Šiffel. Nápisy a šablonami se zaobírá už déle než tři dekády. „Těch věcí, které nás překvapí je proto míň a míň," usmívá se, a pohledem zkontroluje dění na lešení. „Dělali jsme už něco podobného, ale rozhodně v menším měřítku. Takováto plocha myslím nemá u nás obdobu," domnívá se, že fasáda s tisíci písmeny je v rámci české republiky unikátní.

První návrhy byly odvážné

Psaný text by podle autorů návrhu měl vzbudit zájem o autora i samotnou knihu. „Fasáda má odkazovat na významného krajského rodáka spisovatele Karla Čapka. A má to dělat nepřímo,” vysvětluje myšlenku textu umístěného na fasádu školy spoluautor návrhu Pavel Ježek. „Text na zdi by měl kolemjdoucí pobídnout k tomu, aby se o to víc zajímal.”

Samotní pedagogové průmyslovky byli návrhem zpočátku zaskočení, protože první návrhy byly odvážné. Oranžová fasáda a na ní černý nápis se moc nelíbil. Text měl být navíc po celé fasádě. Po několika dalších jednáních se podařilo dohodnout kompromis. Černý text na bílém podkladu a to zhruba na polovině plochy, zbytek budovy bude šedivý.

Co přechází tomu, aby na fasádě se objevil text, který jakoby vyjel z tiskárny? „Tak samozřejmě v tomhle případě nejde udělat stisknutím Ctrl+P, protože těžko bychom budovu nacpali do nějaké tiskárny," usmívá se. „Museli jsme použít nějaké naše vychytávky, které dlouhodobě používáme. Samozřejmě že se objevily i některé věci, které nás překvapily. Děláme to už ale nějakou dobu, takže jsme si uměli poradit."

Pečlivá práce, nejisté počasí

Příprava textu začíná na počítači. Pak přišla na řadu speciální metr široká folie, do níž se na řezacím plotru vyřezala jednotlivá písmena. Ta mají velikost cca 30 centimetrů. Vzniklá šablona se lepí pečlivě na fasádu, aby při následném použití stříkací pistole měla písmena ostré obrysy, nedošlo k podstřiku a barva nikde nestékala. „Důležité je, abychom nestříkli, tam kde nemáme," říká Zdeněk Šiffel, a přiznává, že ne vždy všechno klapne na sto procent. „Je to veliká plocha, takže občas to musíme nějakou drobnou korekcí doladit, aby konečný výsledek byl takový, jaký má být."

Vzhledem k tomu, že práce probíhaly venku, tak jejich průběh hodně ovlivňovalo počasí. „Jsme hodně vybíraví - když začínáme lepit, tak nám vadí vítr, který by nám odfoukl folie. Na obtíž je i příliš hodně slunečních paprsků, které vadí nejen pracovníkům, ale i stříkané barvě. Ta potřebuje mít při nanášení určité podmínky, které je dobré dodržet. A déšť je jasný - ten by nám to smyl dříve než to uschne," říká Šiffel, že ideální počasí na zaschnutí nápisu je třeba teplota lehce nad dvaceti stupni doprovázená lehkým větříkem.

Finální podoba textu se nerodila úplně lehce. Původně měl být nápis na plášti průmyslovky už na konci dubna, ale poslední verzi znění textu dostali pracovníci až 10. června. Kolik písmen tvoří dialogy Zdeněk Šiffel přesně neví… „Ale kdyby se veškerý text z fasády budovy položil do jedné řady, tak by měřil asi 1400 metrů," prozrazuje.

Myšlenky staré přes 100 let

Co se týče vizionářství, které v Čapkově vědeckofantastickém dramatu zaznívá, tak ho nyní považuje aktuální víc než kdy jindy. „Ty myšlenky jsou sice staré více než sto let, ale to co Čapek předpověděl, tak se v podstatě děje v dnešní současnosti," naráží na aktuální fenomén umělé inteligence a všechny přínosy i rizika s ním spojené.

„Doufám, když si to lidé procházející kolem školy přečtou, tak je to dokope k zamyšlení nad současnou dobou," naráží na to, že Čapkovi roboti se nakonec proti lidem vzbouřili. "To si ale nemyslím, že by k tomu mohlo v současném světě dojít. Spíš vidím nebezpečí v tom, že by pár vybraných lidí mohlo umělou inteligenci zneužít. Co si budeme nalhávat - většina lidí chce mít laciný blahobyt, ke kterému by chtěli dojít bez krůpějí potu. A to není dobře - jsou líní přemýšlet a konzumují bezhlavě to, co jim kdo naservíruje. Nemám z toho úplně dobrý pocit," přidal svůj pohled na současnost.

Na fasádě je použit druh písma Cambria. Jedná se o přechodový typ patkového písma, které si objednala v roce 2004 společnost Microsoft a následně je distribuovala v systémech Microsoft Windows a Microsoft Office. Cambria je druh písma vhodného pro hlavní text. Je velmi dobře čitelné, i když je vytisknuto v malém rozměru nebo zobrazeno na obrazovce s nízkým rozlišením, a má rovnoměrné mezery a proporce.

Víte, že…

Divadelní zpracování Čapkova utopistického dramatu má i silnou východočeskou stopu. Světová premiéra hry R.U.R. měla být na Národním divadle v Praze. Původní termín z roku 1920 byl odložen na 25. ledna 1921. Královéhradecký ochotnický soubor Klicpera, který měl hru premiérovat krátce po Národním divadle, se o odložení nedozvěděl. Tak se světová premiéra odehrála 2. ledna 1921 na prknech scény v Hradci Králové.