Nové Město nad Metují se vzpamatovává z ničivé vichřice

Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci POMOCNÍK/-ICE DO ŘEZNICKÉ VÝROBY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s předpokladem prodloužení. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky (zájemce bez praxe zaměstnavatel zaučí). , Hrubá měsíční mzda od 15.000,- Kč + bonusy., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: info@masojirman.cz. Pracoviště: Maso jirman s.r.o., Komenského, č.p. 116, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Regina Jirmanová, +420 777 103 204.

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU - MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 52000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Práce řidiče/-ky je po dohodě možná ve více variantách:, - výjezdy z CZ a návraty do CZ - výdělek 35.000,- Kč - 50.000,- Kč čistého,, - řidič střídač - 2.300,- Kč čistého denně, finanční zvýhodnění, volno kdykoliv po dohodě., Možnost pracovněprávního vztahu i na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (1/2 úvazek)., Požadavky: řidičský průkaz sk. C+E., Nabízené výhody: zaměstnanecké benefity., Kontakt - p. Zákravský Marek; tel.: 602 239 354 (od 06:00 hod. do 16:00 hod.), e-mail: zakravsky@cdsnachod.cz (zaslání životopisu) nebo osobně.. Pracoviště: Cds s.r.o. náchod, Kladská, č.p. 286, 547 01 Náchod 1. Informace: Marek Zákravský, +420 602 239 354.

Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) UČITEL/-KA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26020 kč, mzda max. 33930 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: UČITEL/-KA - specializace "Učitel prvního stupně". Pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2019. , Vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých, zákonů, ve znění pozdějších předpisů., Platové zařazení: 12. platová třída (plat od 26.020,- Kč do 33.930,- Kč - dle výše praxe)., Kontakt - Mgr. Lokvencová Radka; tel.: 491 428 345 (od 07:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: zstgmnachod@zstgmnachod.cz (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese Náchod, Bartoňova 1005.. Pracoviště: Základní škola t. g. masaryka náchod, bartoňova 1005, Bartoňova, č.p. 1005, 547 01 Náchod 1. Informace: Radka Lokvencová, +420 491 428 345(od07:00hod.do15:00hod.).