„Podle zákona o státní památkové péči je vlastník památky povinen v případě zamýšleného prodeje přednostně nabídnout k odkoupení ministerstvu kultury. Nabídku na odkoupení tohoto zámku jsme obdrželi a již v květnu 2019 naše ministerstvo na tuto nabídku odpovědělo, že ji nevyužije,“ sdělila redakci východočeských Deníků mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

V pondělí však překvapivě premiér Andrej Babiš připustil, že stát o koupi bude uvažovat. „Bylo by asi dobré, aby ho stát pořídil a nestalo se, že jej získá soukromník a veřejnosti se uzavře,“ řekl dnes v Novém Městě premiér Babiš. Odkoupení národní kulturní památky do vlastnictví státu premiérovi doporučila generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková. Památkáři oceňují zejména zachovalé interiéry a rukopis architekta Dušana Jurkoviče, který zámecký komplex přestavěl před první světovou válkou.

Za jakou cenu?

Vloni v květnu byla nabídka výrazně přesahující miliardu korun pro stát příliš vysoká. „Jsme si vědomi mimořádného kulturné společenského významu tohoto zámku, který by jistě obohatil památkové objekty spravované Národním památkovým ústavem. Na druhou stranu je nutné definovat finanční aspekty této věci a to nejen kupní cenu, ale také případné další investice do areálu zámku a náklady na běžný provoz,“ uvedla Ivana Awwadová z ministerstva kultury.

Sotva se informace o možném prodeji novoměstské perly do rukou státu objevila na veřejnosti, začali o ní místní debatovat. "Zastávám názor, že takovýto typ významných nemovitostí má skutečně vlastnit stát pokud chce mít vliv na kulturní dědictví. Jestliže má stát předkupní právo, tak lepší řešení není," komentuje na sociální síti Jiří Novotný, který má zkušenosti z obchodování s realitami. "Vztahy soukromý vlastník vs. památková péče opravdu není ideální. Možnosti a ochotu dotovat veřejné kulturní bohatství mnoho soukromých vlastníků nemá," dodává.

Původně pozdně gotický hrad byl po požáru v roce 1526 Pernštejny opraven a v polovině 16. století přestavěn v renesančním stylu. V letech 1652 - 1665 se zámek znovu upravoval raně barokně. V roce 1908 byl zakoupen průmyslnickou rodinou Bartoňů z Dobenína, která ho nechala adaptovat v duchu secese na své rodinné sídlo za pomoci arch. Dušana Jurkoviče v letech 1909 - 1912. Ve 20. a 30. letech 20. století pokračoval v úpravách arch. Pavel Janák, který interiéry navrhl ve stylu art-deco a funkcionalismu. V roce 2008 byl zámecký areál Vládou ČR prohlášen národní kulturní památkou.



Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy a vstup do věže Máselnice. Ročně ho navštíví okolo 22 000 lidí. Zahrada má ještě vyšší návštěvnost.

Jiří Řezník