Novoměstští si mohou vyzvednout oběd ve školní jídelně. Dostanou ho do menu boxu

Obyvatelé Nového Města nad Metují mají možnost si dojít pro oběd, a to do jídelny při Základní škole Komenského. Obědy se vydávají do připravených nádob.

Výdej jídla přes okénko. Ilustrační foto | Foto: Deník / František Berger