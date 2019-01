Nové náměstí se představuje

Česká Skalice - Jak by mohlo vypadat Husovo náměstí v České Skalici po revitalizaci? To se lidé dozvědí ve zdejším informačním centru, kde je až do konce února k dispozici nejen studie, ale i technická zpráva k centrální části náměstí.

Vizualizace Husova náměstí. | Foto: archiv města

„U obsluhy Informačního centra můžete písemně zanechat své připomínky, nápady či dojmy,“ říká Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku. OBRAZEM: Psi pádili bílou krajinou Přečíst článek ›

Autor: Michaela Horynová