Na začátku týdne se nejblíže k naší planetě přiblížila kometa, která byla objevena teprve 11. srpna japonským astronomem Hideo Nishimurou, když pomocí digitálního fotoaparátu Canon a teleobjektivu pořizoval snímky noční oblohy. Další příležitost ji vidět už nikdo v našich zeměpisných šířkách mít nebude - podle údajů Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se u Země objeví za dalších 434,16 roku. A to jen v případě, že se dříve nerozpadne.

Kometa Nishimura (uprostřed dole) byla objevena teprve minulý měsíc. | Foto: Čestmír Černý

Nejnovější návštěvník noční oblohy vyvolal mezi hvězdáři v České republice v minulých dnech pozdvižení. Příležitost zachytit kometu objevenou teprve před měsícem si nenechal ujít ani amatérský astronom Čestmír Černý z Broumova. Pokusil se jí „ulovit" svým fotoaparátem a byl úspěšný. A ani se za nebeským tělesem nemusel plahočit nikam na nějaký kopec bez světelného znečištění. Zvládl to ze svého bytu na broumovském sídlišti. „Popravdě nebyla zas tak moc viditelná, ale byla tam a povedlo se mi ji zachytit," říká Čestmír Černý ke kometě, kterou začátkem týdne vyfotil na východním obzoru na Javořími horami. „Nastavil jsem si budík na půl pátou ráno, přivstal si a dopadlo to," dodal, že snímky pořídil dříve než vyšlo Slunce, krátce před pátou hodinou ranní.

Pozorovatel noční oblohy si se zachycením stěží viditelného objektu poradil i bez extra profesionální techniky. „Když fotím ze stativu, který nemá pohon, aby dokázal kompenzovat rotaci Země, tak se musí fotit na kratší čas, aby se ve snímku neprojevilo protažení hvězd a komety," vysvětluje techniku focení, a dodává, že měl expoziční čas nastavený na tři vteřiny. Nyní se kometa blíží ke Slunci a ve zdejších zeměpisných šířkách už na obloze není vidět. „Z našeho pohledu je v podstatě za Sluncem, takže už nemáme šanci ji pozorovat," říká fotograf, který jednu z fotografií přeměnil do negativní podoby, aby na snímku vynikl i ocas komety.

Zajímavostí komety Nishimura je, že ji objevil člověk, protože amatérské objevy jsou poměrně vzácné. „Spousty komet totiž nyní objevují hlídkové automaty, které monitorují oblohu kvůli potenciálně nebezpečným asteroidům. Objev komety pak bývá takovým vedlejším produktem automatických hlídek," prozradil Čestmír Černý, který popsal, jak zřejmě k objevu japonským astronomem došlo. „Zaměřil se na oblast nízko nad obzorem do míst, která sledoval brzy ráno těsně před východem Slunce nebo naopak večer těsně po jeho západu. Do těchto oblastí se totiž automaty nedívají, protože by si mohly intenzivním slunečním svitem poškodit snímací čipy. A když se tím směrem zaměří člověk, tak má šanci něco objevit. A jemu to vyšlo."

V neděli 17. září projde kometa nejblíže Slunci a dosáhne své nejjasnější podoby, přičemž bude zdobit noční oblohu v souhvězdí Panny.