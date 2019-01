Hradec Králové /FOTO/ - Z honosně přestavěné budovy krajského paláce v Hradci Králové, suverénně nejdražšího hejtmanství v Česku otitulovaného dokonce jako Stavba roku, padají kostlivci.

Nejen že do paláce, který daňové poplatníky přijde na 1,5 miliardy korun, zatéká a praskají v něm zdi; Úřad pro hospodářskou soutěž navíc začal řešit kauzu nápadně předraženého nábytku a vybavení pro krajskou honoraci.

Posuďte sami

Například jen za nábytek do pracovny hejtmana zaplatí daňoví poplatníci 2,3 milionu korun. Právě bývalý hejtman Pavel Bradík, který kritizovanou přestavbu bývalého pivovaru na luxusní Regiocentrum prosadil, se stal prvním „nájemníkem“ kanceláře.

Mobilní vybavení pracovny ředitele krajského úřadu je dokonce ještě o pár desítek tisíc korun dražší. Za nábytek do kanceláří osmi krajských radních pak zaplatíme 6,5 milionu korun. To je 800 tisíc za každého radního.

Především ale při zevrubnějším prozkoumání jednotlivých položek je zřejmé, že nábytek rozhodně nebyl pořizován při slevových akcích hypermarketů.

Dali byste třeba za konferenční stolek o rozměrech 120×60×45 centimetrů 84 560 korun? Krajští politici ano. Z cizího, tedy daňových poplatníků, krev neteče. Stojanové hodiny „Gočár“ stály 105 tisíc korun. Hejtmanova pracovní židle na kolečkách 51 282 korun, křeslo 160 944 korun. Tak by se dalo pokračovat. Prostě jak v novém hradeckém Kremlu.

Bradík: Nevěřím tomu

„Já tomu seznamu nevěřím,“ reagoval včera bývalý hejtman Pavel Bradík.

Soupis nábytku byl součástí tajného dodatku smlouvy kraje s firmou Immorent, která palác vlastní a jíž kraj veškeré investice splácí. Po několika soudních přích byl kraj donucen dodatek zveřejnit.

„Jsem přesvědčen o tom, že ceny jsou nadhodnoceny a daly by se pořídit za polovnu. Zakázkou se už zabývá antimonopolní úřad,“ uvedl nový krajský náměstek Vladimír Derner. Ten byl za minulého vedení kraje v opozici a přestavbu Regiocentra tvrdě kritizoval.

„Problém je ten, že já tomu seznamu nevěřím. Je to zřejmě soubor nábytku, ale jiných věcí. Na radě, pokud si pamatuji, bylo navrhováno tento seznam skartovat a vytvořit nový. Nevěřím tomu, že by ve výběrovém řízení byl takový dodavatel vybrán. Měl by to rozklíčovat nějaký audit,“ kontroval Bradík.

O předraženém nábytku, stejně jako stavebních závadách regiocentra, bude dnes jednat krajská vláda.

„O konkrétních opatřeních chce ale vedení kraje rozhodnout až ve chvíli, kdy bude mít k dispozici rozhodnutí antimonopolního úřadu, který se zakázkou na nábytek pro kraj zabývá. Tento verdikt by měl být znám v horizontu několika týdnů,“ uvedl mluvčí kraje Jiří Hošna.

Firma Immorent, které kraj nábytek splácí, tvrdí, že ceny schválilo bývalé vedení kraje. Mnozí však považují smluvní vztahy mezi krajem, firmou Immorent a jejich prostředníkem, krajskou Správou nemovitostí, za nepřehledné a podezřelé.

Jak si žije královéhradecký hejtman

Vybavení kanceláře hejtmana:

ATYPICKÉ VÝROBKYKonferenční stolek 1 120×60×45 cm 1 ks ⋌84 560 Kč

Skříň polic. s dveřmi 205×240×40 cm 2 ks ⋌celkem 163 590 Kč

Konferenční stolek 2 120×60×45 cm 1 ks ⋌49 280 Kč

Pracovní stůl sestava 2 ks⋌ celkem 157 444 Kč

Stůl jednací kulatý, průměr 360 cm 1 ks ⋌220 080 Kč

Hodiny stojanové Gočár⋌ 105 000 Kč

Skleník Gočár⋌ 84 000 Kč

SEDACÍ NÁBYTEK

Židle pracovní na kolečkách, ředitelská ⋌51 282 Kč

Dvojkřeslo 1 ⋌106 638 Kč

Křeslo 1 2 ks ⋌celkem 160 944 Kč

Židle jednací s područkami 4 ks ⋌celkem 90 216 Kč

Židle jednací na kolečkách s područk. 2 ks ⋌celkem 57 876 Kč

Dvojkřeslo 2 ⋌62 916 Kč

Křeslo 2 2 ks ⋌ celkem 90 552 Kč

Židle jednací s područkami 16 ks ⋌celkem 201 018 Kč

OSTATNÍ VYBAVENÍ

Vodorovná dřev. žaluzie 160×210 cm 8 ks ⋌celkem 164 976 Kč

atd. atd…

CELKEM ZA VYBAVENÍ KANCELÁŘE HEJTMANA: 1 929 444 Kč (s DPH)





OPRAVDU STAVBA ROKU, NEBO SPÍŠ TRAGIKOMEDIE? Nový krajský palác v Hradci Králové, přezdívaný též Regiocentrum nebo Nový pivovar, působí jak magnet na problémy. Teče do něj voda, při výstupu rozbitým schodištěm z podzemních garáží si mnozí kladou otázku, zda se opravdu nacházejí v nejdražším zrekonstruovaném českém hejtmanství. Teď vyplavala na povrch kauza předraženého nábytku. Ironií pak je říjnové ocenění Regiocentra jako Stavby roku 2008. Na snímku hejtman Lubomír Franc právě odhaluje vítěznou plaketu. Foto: Deník/David Taneček

ORIGINÁLNÍ CENÍKY



#nahled|https://g.denik.cz/17/ef/cenik2_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/17/ef/cenik2.jpg|Ceník nábytku a vybavení krajského úřadu#