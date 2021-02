„Ten původní babybox je v porovnání s nově instalovaným skutečně plechovou pixlou s dvířkami na kliku,“ pousmál se otec babyboxů Ludvík Hess s připomínkou, že na své první děťátko čekala náchodská bedýnka jedenáct let. „Dvířka babyboxu vrzla 26. září 2020 po osmé hodině ráno a za nimi zůstal zdravý chlapeček. Odloženého chlapíka jsme pojmenovali Ambrose po synkovi dárkyně Hance Hornochové, díky jejíž výrazné finanční podpoře jsme tehdy babybox otevřeli,“ zavzpomínal Ludvík Hess s tím, že odložené miminko bylo i impulsem k obměně. „S výměnou původní náchodské bedýnky jsem váhal, protože patřila mezi poslední bezdětné. Pak mi už nic nebránilo požádat výrobce babyboxů nové generace Zdeňka Juřicu, aby v Náchodě instaloval nový,“ dodal Ludvík Hess.

Otevření nového babyboxu si nenechal ujít krajský hejtman, který je rovněž členem Kolegia spolku babyboxů. „Přijel jsem jako přítel Ludvíka Hesse, jako člověk, který ho zná téměř 15 let a nechal se nakazit jeho nadšením pro babyboxy. Ta myšlenka mi přijde úžasná a od začátku jsem jejich velký podporovatel,“ říká hejtman Martin Červíček, který i s ohledem ke své předchozí policejní profesi má k zachraňování lidských životů hodně blízko. „S odloženými dětmi jsme se jako policisté setkávali celkem často. Přestože babybox není všelék, tak je to jedna z možností pro rodiče, kteří nevědí kudy kam,“ říká Martin Červíček, který Ludvíka Hesse překvapil oceněním za jeho záslužnou činnost. „Dohodli jsme, že za tuto záslužnou činnost udělíme Ludvíkovi Pamětní medaili Královéhradeckého kraje,“ předal hejtman „babydědkovi“ medaili. „Je to zlaté doufám, že jo?“ zavtipkoval Ludvík Hess, který tak dostal zároveň dárek ke svým čtvrtečním narozeninám.

V porovnání se svým předchůdcem, který sloužil v horním areálu náchodské nemocnice, našel jeho nástupce místo hned u vstupu do modernizované části hlavního areálu. „Vzhledem k tomu, že dětské oddělení se z horního areálu bude stěhovat do nového pavilonu, tak bylo potřeba přemístit babybox blíže,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach, který popsal i své pocity při zkušebním vkládání panenky při lednové instalaci babyboxu. „Byť to byla jenom panenka, ale pohled na zavírající se dvířka a ten pocit, že ji už neuvidím, nebyl vůbec příjemný. Proto přeji novému babyboxu, aby byl samozřejmě co nejméně používán, a těch maminek, který takový okamžik musí zažít bylo co nejméně,“ dodal ředitel náchodské nemocnice.

Za patnáct let existence pomohly bedýnky zachránit život 214 děťátkům, v loňském roce patnácti. Babyboxy jsou v Královéhradeckém kraji v každém okrese a za dobu své existence již zachránily šest dětí.