Lidé v Náchodě budou moci opět po letech popíjet oblíbenou a léčivou kyselku Idu. Chystá se slavnostní otevření prameníku v areálu Velkých lázní u řeky Metuje v Bělovsi. Nemá chybět ani požehnání pramene. Město Náchod získalo začátkem loňského roku ochranné známky a je tedy jediným oprávněným uživatelem vody z vrtů IDA. Opětovné otevření prameníku, jehož historie sahá do třicátých let minulého století, je dalším významným krokem k obnově lázeňství. A na světě jsou i další plány.

Prameník s Idou v Náchodě - Bělovsi. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Kyselka Ida má díky svému minerálnímu složení a mírné alkalitě blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhá na nemoci srdce, snižování tlaku, onemocnění cév, alergii i při ortopedických obtížích.

Prameník, nebo také Kaplička nad pramenem Jakubovým, se po dlouhých letech otevře veřejnosti v sobotu 6. dubna v 15 hodin. „Přijďte tento historický okamžik oslavit v sobotu společně s námi. Jedná se o další důležitý krok k obnově lázeňské tradice v našem městě," zve mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

A jaké jsou následující plány s Velkými lázněmi? Letos se začalo pracovat na dalším významném česko-polském projektu „Balneum Glacensis“ spolu s městy Kudowa-Zdrój a Polanica Zdrój. Město Náchod v rámci tohoto projektu obnoví bývalou lázeňskou kolonádu IDA, které chce vrátit historický vzhled z přelomu 19. a 20. století. Po dokončení se budova stane nejen odpočinkovým místem s prameništěm minerální vody, ale vznikne zde i nová unikátní expozice mapující historii lázeňství v Náchodě.

Plánovaná podoba budoucí lázeňské kolonády v Náchodě - Bělovsi.Zdroj: MěÚ Náchod

Radnice v této souvislosti žádá o pomoc i veřejnost. „Máte doma pohlednice, keramická pítka, plakáty, reklamní tiskoviny nebo další tištěné materiály? Jakékoliv další předměty spojené s historií lázeňství v Náchodě nebo minerálkami Ida, Hedva nebo Náchodska? Poskytněte je do připravované městské expozice a vytvořte ji společně s námi," žádá za vedení města Nina Adlof a dodává, že každý dárce bude odměněný drobnou pozorností. Předměty je možné přinést přímo na slavnostní otevření prameníku nebo do infocentra ve Vile Komenský v Malých lázních, a to během otevírací doby od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.

Z historie běloveské kyselky Nejstarší zmínky o běloveské vodě sahají do roku 1392. Albrecht z Valdštejna si údajně místní „vostrou“ vodu nechával posílat do válečných táborů při tažení do Kladska. V roce 1840 se běloveskou kyselkou vyléčila princezna Ida z rodu Schaumburg-Lippe, kterému patřil náchodský zámek. Na princezninu počest byla minerálka pojmenována Ida. Od roku 1903 byla stáčena do lahví a exportována do okolí. Na pultech obchodů byla k dostání ještě v 90. letech 20. století, kdy její dodavatel zkrachoval.

