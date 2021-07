„Když jsme v pátek ráno se slzami v očích viděli reportáže z jižní Moravy, hned nás napadlo, že musíme s Novoměstskou filharmonií těmto lidem pomoci. Spojili jsme se proto s organizátorem koncertu Pavlem Štěpánem, který vše blesku rychle zařídil s Farní charitou Dobruška. Přišlo opravdu hodně lidí, atmosféra byla fantastická, jsme rádi, že se vybralo úžasných 110 633 korun,“ dodává umělecká vedoucí souboru Irena Rybáčková.

Další koncert pod širým nebem Novoměstskou filharmonii čeká už zítra – v neděli 4. července na zámeckém nádvoří v Novém Městě nad Metují, kde proběhne křest výročního sborníku, který si budou moci posluchači zakoupit. Novoměstskému publiku se zde také představí šéfdirigent Jaroslav Rybáček, hostující dirigent Marek Klimeš a mezzosopranistka Václava Hájková. V pondělí 5. července pak orchestr zahraje na festivalu Smetanova Litomyšl v rámci programu v Klášterních zahradách.

Orchestr z podhůří Orlických hor v letošním školním roce slaví 60 let od svého založení učitelem a dirigentem Dušanem Vrchoslavem. „K této příležitosti byl vytvořen výroční sborník plný barevných fotografií a poutavých textů, ve kterém se osobnosti spjaté s životem orchestru ohlížejí za tím, jaké krásné chvíle společně za ta dlouhá léta zažili,“ zmiňuje manažerka filharmonie Eliška Kratěnová.

Trocha z historie

Začátky formování orchestru byly zpočátku skromné. Ze smyčcového souboru se postupně vyvinul orchestr komorní, který byl rozšířen do symfonické podoby přičiněním především dirigenta Jaroslava Rybáčka, za pomoci umělecké vedoucí Ireny Rybáčkové, manažerů orchestru Ondřeje Vlčka, Pavly Rouskové, Elišky Kratěnové, a hlavně bývalého pana ředitele ZUŠ Nové Město nad Metují Miloslava Vondřejce.

Pedagog a dirigent Jaroslav Rybáček Komorní orchestr převzal v roce 1998. V roce 2001 pak z názvu orchestru zmizelo slovo „komorní“. Zrodil se Novoměstský orchestr a hned z kraje nového tisíciletí nasbíral řadu úspěchů. Za zmínku stojí především zahraniční cesta do belgického Neerpeltu na Evropský festival mladých (2005) a účast na festivalu Mládí a hudba ve Vídni (2007). Z obou festivalů si orchestr přivezl 1. cenu a z Rakouska navíc Cenu města Vídně pro absolutního vítěze soutěže. Mezi zahraničními cestami zvládli novoměstští muzikanti natočit své první CD Tance / Dances s hudbou A. Dvořáka, J. Brahmse a dalších skladatelů.

Hned po vítězství ve Vídni přišla další výjimečná příležitost, v roce 2007 orchestr účinkoval na setkání studentů se sirem Nicholasem Wintonem v Kongresovém centru v Praze při příležitosti navržení Wintona na Nobelovu Cenu míru. „Pamatuji si nejsilnější moment večera, kdy bouřlivý potlesk třítisícového publika v závěrečné skladbě nasměroval účinkující na další ‚opakovačku‘. Už do předehry se začínaly rozsvěcet mobily. Obrovský sál Kongresového centra se v tu ránu změnil v jakousi kapli úcty a lásky k člověku, jenž seděl v křesle na jevišti a plakal dojetím,“ vzpomíná organizátor této akce - Zdeněk Tulis. O několik let později pak orchestr také natáčel hudbu k filmu Matěje Mináče Nickyho rodina. Film nakonec vysílala i britská stanice BBC. Viděly ho miliony diváků po celém světě.

Přelomový byl pro orchestr rok 2011. Muzikanti vyrazili opět za hranice republiky do španělské Murcie na Festival Internacional de Orquestras Jóvenes, dále na Mezinárodní mládežnický festival do Bratislavy, odkud si přivezli 1. cenu, a posléze na koncertní turné po Chorvatsku. Zní to až neuvěřitelně, že by byl orchestr složený z amatérských hráčů schopen skloubit koncertování v zahraničí, které po organizační stránce vyžaduje značce větší úsilí, a přitom nezapomínal na domácí publikum. I dnes je sezóna orchestru stavěna tak, aby se repertoár každého půl roku obměnil. Kdo někdy v podobném orchestru hrál pochopí, jak velké nároky to na hráče klade. V posledních deseti letech se Novoměstská filharmonie věnovala tematickým koncertům. Posluchači tak mohli slyšet koncerty sestavené ryze z české hudby, filmových a muzikálových melodií a jiné.

Mimořádně vydařené byly koncerty roku 2019, kdy přijal pozvání orchestru ke spolupráci klavírista Lukáš Vondráček, vítěz nejprestižnější světové klavírní Soutěže královny Alžběty v Bruselu. Spolu s Lukášem Vondráčkem uvedla Novoměstská filharmonie klavírní koncert b moll P.I.Čajkovského. O vstupenky se doslova strhla posluchačská bitva. Jednalo se bezpochyby o jednu z nejdůležitějších kulturních akcí sezóny našeho regionu.

Činnost orchestru nebyla přerušena ani „covidovým“ rokem. Přes nemožnost veřejně koncertovat se členové orchestru soustředili na oblasti společnosti, kterým svou aktivitou mohli alespoň trochu zpříjemnit izolaci. V červnu roku 2020 se proto z řad hráčů vyčlenilo smyčcové okteto, které pod hlavičkou projektu Hrajeme do oken vyrazilo potěšit klienty několika sociálních a zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji. Dále se začátkem adventu se orchestr pustil do on-line adventního kalendáře, ve kterém se každý den představil někdo z řad hráčů s vybranou koledou. Kromě toho se v této době prokázal také jiný než hudební talent členů, a sice talent cukrářský. Kdo zrovna nenatáčel koledy, pekl cukroví, které spolu s DVD koled putovalo do Oblastní nemocnice Náchod, Městského střediska sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují a do Hospice sv. Anežky České v Červeném Kostelci.

Přes svůj vysoký věk Novoměstská filharmonie rozhodně neskládá ruce do klína. Vedení orchestru s velikým nadšením plánuje podzimní sezónu. V jednání je např. koncert v Neratově v rámci happeningu ZUŠ OPEN. Mladí muzikanti se také chystají na svou premiéru v Brně. „Orchestr přijal pozvání festivalu Moravský podzim, který organizuje Filharmonie Brno. V sále Besedního domu se orchestr představí 16. října s Dvořákovou Českou suitou, Uherskými tanci J. Brahmse a Klarinetovým koncertem M. Webera,“ dodává Eliška Kratěnová.