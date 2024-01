/FOTO, VIDEO/ Jeden z mála organizovaných ohňostrojů na Náchodsku se poslední den roku 2023 odehrál na novoměstském náměstí. Jelikož se jednalo o vyvrcholení Dětského silvestra, tak rachejtle ozářily večerní oblohu už dlouho před půlnocí. Ohňostroj absolvovalo i několik psích mazlíčků, kteří tvoří asi mezi svou rasou výjimku a petardy jim nevadí.

Novoměstský ohňostroj přilákal stovky diváků, rachejtlím ale asi už odzvonilo | Foto: Irena Voříšková

Děti si před ohňostrojem užily dvouhodinový zábavný program, od radnice dostaly i občerstvení v podobě párku v rohlíku, čaje a čokolády. Návštěvníci zase mohli ochutnat dobroty v několika stáncích.

Na novoměstské náměstí zavítaly stovky lidí nejen nejen z města a okolí, ale například i z Náchoda, Lipí, Dobrušky, Chábor, Podbřezí či dokonce až z Trutnova – odtud všude přijeli návštěvníci dětských silvestrovských oslav, které zakončil v 17 hodin ohňostroj před zámkem. O návštěvnické pestrosti svědčilo i to, že vedle češtiny mezi lidmi zněla také ukrajinština a polština.

I když se na sociálních sítích hodně debatovalo, zda je vhodné ohňostroj dělat, vedení města ho nezrušilo. „Možnou souvislost předvánoční tragédie a oslav konce roku ohňostrojem vnímáme velmi silně. To, co se stalo, je hrozná a smutná věc. Každý z nás se s tím nějakým způsobem vyrovnává. Nejhůře na tom jsou rodiče a příbuzní obětí. Je ale zřejmé, že omezení ohňostrojů jim jejich blízké nevrátí. Chceme-li jim projevit nějakou sounáležitost v těžké chvíli, zkusme se chovat jinak. Zkusme být laskavější a přátelštější," zaznělo z radnice na vysvětlenou. „Akce má tradici dětského silvestru, zdůrazňuji dětského, nejsou to jen nějaké rachejtle o půlnoci na uvítání nového roku. A jak vidíte, dětí jsou tady stovky, určitě se jim to líbí. Myslíme si, že je dobře takovou akci udělat. Jsou tady nejen lidi z Nového Města, ale ze širokého okolí,“ doplnil přímo na náměstí místostarosta Aleš Vrátný.

Poslední den roku 2023 se zřejmě tradiční ohňostroj odpaloval na náměstí v Novém Městě nad Metují naposledy. V průběhu letošního roku se začalo pracovat na záměru přeměny bouchání petard na digitální formu. Příští rok by už měl mít tedy ohňostroj podobu videomappingu - projekci ve volném prostoru na libovolné objekty, např. fasády domů.

