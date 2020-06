„Podle zákona o státní památkové péči je vlastník památky povinen v případě zamýšleného prodeje přednostně nabídnout k odkoupení ministerstvu kultury. Nabídku na odkoupení tohoto zámku jsme obdrželi a již v květnu 2019 naše ministerstvo na tuto nabídku odpovědělo, že ji nevyužije,“ sdělila redakci východočeských Deníků mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová na začátku března.

Dnes však překvapivě premiér Andrej Babiš připustil, že stát o koupi bude uvažovat. „Bylo by asi dobré, aby ho stát pořídil a nestalo se, že jej získá soukromník a veřejnosti se uzavře,“ řekl dnes v Novém Městě premiér.

Vloni v květnu byla nabídka výrazně přesahující miliardu korun pro stát příliš vysoká. „Jsme si vědomi mimořádného kulturního společenského významu tohoto zámku, který by jistě obohatil památkové objekty spravované Národním památkovým ústavem. Na druhou stranu je nutné definovat finanční aspekty této věci a to nejen kupní cenu, ale také případné další investice do areálu zámku a náklady na běžný provoz,“ uvedla Ivana Awwadová z ministerstva kultury.

Novoměstský zámek vznikl původně jako renesanční stavba s barokními úpravami, jejíž ráz výrazně ovlivnil na počátku 20. století Architekt Dušan Jurkovič. Zámek je od roku 2008 chráněn jako národní kulturní památka.

Nabízí dva prohlídkové okruhy a vstup do věže Máselnice. Ročně ho navštíví okolo 22.000 lidí. Zahrada má ještě vyšší návštěvnost. V zimě od listopadu do konce března jsou prohlídky pro skupiny možné na objednání.