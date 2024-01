Nabídku na odkoupení zámku patřícímu rodu Bartoňů z Dobenína obdrželo ministerstvo kultury již v květnu 2019. Tehdy se ministerstvo k nabídce postavilo zády. „Podle zákona o státní památkové péči je vlastník památky povinen v případě zamýšleného prodeje přednostně nabídnout k odkoupení ministerstvu kultury. Naše ministerstvo na tuto nabídku odpovědělo, že ji nevyužije,“ sdělila tehdy redakci východočeských Deníků mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová, že stát o zámek nemá zájem. V červnu 2020 zavítal do Nového Města tehdejší premiér Andrej Babiš, který připustil, že stát o koupi bude uvažovat. „Bylo by asi dobré, aby ho stát pořídil a nestalo se, že jej získá soukromník a veřejnosti se uzavře,“ nechal se slyšet v Novém Městě premiér. To ale bylo všechno, mediální poprask vyšuměl a situace se nehnula z místa.

Vedení novoměstské radnice se obává, že kdyby zámek skončil v soukromém vlastnictví, tak by mohlo dojít k jeho uzavření pro veřejnost. To by bylo velkou ránou pro zdejší turismus. Proto starosta Milan Slavík už zítra vyrazí do Prahy na Ministerstvo kultury ČR, kde chce s ministrem Baxou jednat o možnosti, že by zámek, který má nejvyšší českou ochranu (status národní kulturní památky), skončil v rukou státu.

Podle slov starosty města vedou nynějšího majitele Josepha Michaela Bartoň-Dobenína k prodeji osobní důvody. Zámecký pán ale dění týkající se zámku nechává bez komentáře. V Novém Městě se nicméně proslýchá, že svou roli zde hraje ekonomická otázka: kvůli kůrovcové kalamitě v minulých letech poklesly příjmy z lesního hospodářství, které bylo výrazným finančním základem pro provoz „panství".

Město je zámek a zámek je město

Současný majitel by podle Milana Slavíka samozřejmě upřednostnil odprodej zámku státu před prodejem soukromníkovi. „Vždy preferoval, že pokud se bude muset zámku vzdát, tak chce, aby zůstal v režimu přístupném veřejnosti. A nic jiného si nepřejeme ani my. Je to pro nás neoddělitelná věc - město je zámek a zámek je město," je si vědom starosta, že pokud by tento poklad nový majitel odstřihnul od novoměstského dění, mělo by to negativní dopad na život v turisticky velmi vyhledávané lokalitě. V minulých letech zámek zaznamenal sice propad v návštěvnosti, ale vloni čísla opět vzrostla. „V loňském roce byla návštěvnost rozhodně vyšší než v předchozích letech. Atakovali jsme hranici 20 tisíc návštěvníků. To číslo návštěvnosti se vrací do předcovidového období na úrovni roku 2019," uvedl správce novoměstského zámku Ondřej Daněk.

„Jsme rádi, že centrum města u nás takhle žije, což v jiných městech není tak úplně běžné. Chceme, aby to tak zůstalo, aby náměstí a okolí ještě více vzkvétalo a neumíralo," říká starosta, který se společně s hejtmanem Martinem Červíčkem snaží apelovat na stát, aby o zámek projevil zájem. Jestli se to podaří je ale nejisté. „Pozitivní zpráva je, že zámek patří do skupiny památek, které jsou pro stát v té nejvyšší kategorii důležitosti, a měl by je vlastnit. Bohužel v dnešní době vládních škrtů na jeho odkoupení nejsou peníze," říká starosta, který věří, že na postoj státu zapůsobí jiná skutečnost.

Stát ho může zachránit

Pokud by se totiž objevil vážný soukromý zájemce, tak by se mohla změnit optika státu na celou záležitost a stát by neřešil prostou koupi zámku, ale jeho záchranu. „A k tomu došlo právě na konci minulého roku, kdy se k nám na podzim dostaly informace, že kolem zámku brousí nějaký movitý kupec, údajně ze Slovenska. Jedná přes prostředníka, takže ani majitelé nevědí, o koho se jedná," říká starosta Milan Slavík, podle jehož informací má kupec po zhlédnutí videa ze zámeckých interiérů enormní zájem a v nejbližších dnech by se měl přijet podívat osobně. Je to prý sběratel umění a už předem avizoval, že chce mít zámek jako svoji klenotnici a před veřejností ho zavře. „To by pro nás byla strašná rána. Proto jsme rozpohybovali všechna možná jednání, jak tomu zabránit. Na začátku prosince jsem napsal dopis ministrovi kultury, kde jsem bil na poplach a popsal celou situaci, která může nastat," prozrazuje starosta, že dlouhý dopis končil žádostí o pomoc.

Už v úterý 30. ledna se starosta setká s ministrem kultury Martinem Baxou a generální ředitelkou NPÚ Naděždou Goryczkovou. „Připravuji se na to maximálně jak můžu," říká Milan Slavík, který si před časem celý zámek prošel v doprovodu majitelů. „Nedovedu si představit, že by zámek vypadl z turistické nabídky. Pokud by k tomu prodeji došlo, tak určitě jsem připraven jednat s kýmkoliv o tom, aby alespoň část se dala zpřístupnit," dodal starosta, který si současnou spolupráci se zámkem pochvaluje. „Těch akcí se tam děje hodně a máme další představy, jak ty krásné prostory využít," zmiňuje například reprezentační ples města, který se bude v zámeckých prostorách konat na začátku března.