Ministerstvo kultury ČR nezměnilo nic ze svého stanoviska a novoměstský zámek neplánuje koupit. Alespoň ne hned. Takový je ve stručnosti výsledek úterního jednání novoměstského starosty Milana Slavíka a hejtmana Královéhradeckého kraje v kanceláři ministra kultury Martina Baxy.

Foto: Deník/ Michal Fanta

Oba politici tam zmínili obavu z toho, že by rodové sídlo i se zahradami, které majitel Joseph Michael Bartoň-Dobenín nabízí k prodeji, mohl neznámý zahraniční zájemce po koupi zavřít před turisty i místními. A to by byla pro Nové Město nad Metují pohroma.

Novoměstský zámek okukuje kupec, radnice se bojí, že by ho mohl zavřít

„Informovali jsme pana ministra o aktuální situaci v souvislosti se zámkem. Ministerstvo kultury už v minulých letech konstatovalo, že nedisponuje potřebnými finančními prostředky na výkup této národní kulturní památky a neuplatnilo právo na přednostní koupi památky. Volnými finančním prostředky nedisponuje ani v současnosti," uvedl pouze starosta Milan Slavík, který nechtěl detailnější informace z úterní schůzky zveřejňovat dřív, než se o ně rozdělí s majiteli zámku. „Měli bychom mít schůzku ve čtvrtek," upřesnil starosta, kterého potěšilo, že ministr Baxa přijal pozvání do Nového Města nad Metují.

Starosta je optimista

„Byli bychom rádi, kdyby se to setkání podařilo uskutečnit ještě teď během prvního čtvrtletí. Dobrou zprávou je, že novoměstský zámek stále patří - a doufám, že i patřit nadále bude - do kategorie památek, o které stát má zájem," dodal starosta Slavík. Podle jeho slov je výhodou, že zámek je v dobrém technickém stavu, takže nepotřebuje žádné významné investice.

VIDEO: Obávanou křižovatku už řídí semafory. Samy vyhodnotí, kdy dát zelenou

Přestože kvůli chybějícím finančním prostředkům se některé investice musí odkládat, tak v případě zámku není podle starosty na žádný odklad prostor. „Pokud by se tak stalo a zámek koupil soukromý majitel, tak stát může přijít o hodnotný kus historie," připomíná Milan Slavík, který si je vědom toho, že ho čekají ještě další jednání, kde bude pro zámek usilovat o ochranitelská státní křídla. „Těch jednání bude jistě více. Jsem optimista a věřím tomu, že je našlápnuto dobrým směrem. Doufám, že se potřebné peníze najdou - i kdyby to mělo být na několik dílů," přál by si, aby stát našel cestu, jak zámek získat.

Co se týče potencionálního kupce, tak ten se zatím v Novém Městě neobjevil. „Žádal jsem majitele, že pokud se přijede na zámek osobně podívat, tak bych se s ním rád setkal a vyslechl si jeho představu," dodal starosta.