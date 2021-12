„Naše fenka se hrozně bojí. Začíná to už večer na Silvestra. Už s ní musím zůstávat doma, jinak si zaleze pod postel a je strašně vystresovaná. Psovi nevysvětlíte, že se nic neděje a že někdo má nutkavou potřebu střílet ohňostroje,“ líčí každoroční nepříjemnou zkušenost Ivana Janečková z hradeckých Malšovic. „Vyzkoušela jsem už víc druhů uklidňujících přírodních prostředků, ale mám takovou zkušenost, že to nikdy pořádně nefunguje. Musím s ním být doma, hladit ji a uklidňovat.“

Bojí se psi i kočky

Desítky lidí si už před Vánoci chodí pro pomoc také ke královéhradecké veterinářce Vladěně Stránské: „U zvířat je reakce individuální. Některá nereagují vůbec, některá naopak naprosto extrémně. Zalézají pod postel, klepou se, mají prostě strach. Ten zvukový a světelný vjem může dokonce vyvolat epileptický záchvat. Dost často se stává, že zvířata, která jsou jinak v pohodě venku, tak v tom zmatku a panice na Silvestra utečou a ztratí se.“ Podle zkušené odbornice bývají ve větším klidu kočky, víc trpí psi: „Ten pes si to prostě nenechá vysvětlit, netuší, co se děje.“

Výjimkou potvrzujíc pravidlo, že kočka není pes, je paní Jitka, která bydlí na sídlišti v centru Hradce. „Mému kocourovi pomůže jen to, když ho držím na klíně. Například se mi stalo, že si v panice otevřel dvířka k odpadu pod vanou a tam zalezl a odmítal vylézt. Už s ním raději zůstávám na Silvestra doma,“ říká a dodává, že letos nepomůže ani to, že hradecký magistrát kvůli protipandemickým opatřením zrušil novoroční ohňostroj. Stačí rakety a dělobuchy, které lidé odpalují mezi domy.

Strážnici pomáhají psům i kočkám

Ohňostroje přidělávají každoročně práci i městským strážníkům v Hradci Králové. „Kolem Silvestra máme s odchytem psů mnohem víc práce. Začíná to už o Vánocích. Ta doba je pro zvířata extrémní. Máme už za ta léta databázi zvířat a snažíme se je vracet podle známek přímo majitelům,“ popisuje dění v Hradci velitel výkonu služby městské policie Jan Mrázek. „Volají nám majitelé, kterým vystresovaný pes utekl a už známe některé psy i ty notorické útěkáře.“

Labutě narážely do mostů

Strachem a panikou ale trpí podle Jana Mrázka i divoká zvířata ve městě: „Pozor dáváme i třeba na labutě na řece. Často jsou opět úplně vystresované. Někam zalezou, klepou se, hlavu schovají pod křídlo, nereagují.“

Na škodlivost silvestrovské kratochvíle upozorňuje i Český svaz ochránců přírody. Podle jeho údajů se u nás ročně prodá zábavní pyrotechniky za miliardu korun. Záchranným stanicím přitom na péči o zraněná zvířata chybí peníze. To potvrzuje i David Číp, který vede stanici v Jaroměři: „Skončila u nás třeba sova pálená, která byla vystrašená rachejtlemi, někde narazila a zranila se. Známý je také případ labutí, které před dvěma lety vyplašily silvestrovské oslavy v Praze. V panice vzlétly a narážely do mostů na Vltavě a do trolejových vodičů a padaly zkrvavené mezi lidi,“ připomíná děsivou událost vedoucí záchranné stanice v Jaroměři. Případy vystrašených divokých zvířat se přitom většinou ani nedostanou na veřejnost.

Divoké koně raději hlídají

Ochránci přírody preventivně na Silvestra hlídají třeba zvířata v rezervacích. „Záchranná stanice se stará o kopytníky v Ptačím parku josefovské louky a také o divoké koně na hradecké Plachtě. Krizový čas největších běsů s nimi raději trávíme přímo na pastvinách, abychom zvířata uklidnili,“ dodává David Číp s tím, že se příliš neřeší ani škodlivé zplodiny z ohňostrojů, které zahalí místa novoročních oslav.

Pragmaticky řeší ohňostroje v Chlumci nad Cidlinou. Ty novoroční vůbec nedělají. „To raději postavím kus chodníku, než vystřílet veřejné peníze za 50 vteřin do vzduchu. Stačí, co odpalují místní, je to tady jak o Verdunu. Stačí, že musí technické služby na Nový rok uklízet nepořádek po ohňostrojích,“ myslí si starosta města Miroslav Uchytil, který má sám psa doma. „Sám vidím, jak se bojí. Ale nijak to neomezujeme, ať si každý zabouchá, jak chce.“

Pomohou léky, nebo speciální bandáž

Majitelům zvířat na Silvestra nezbývá nic jiného, než zůstat se svými mazlíčky doma a pokusit se jejich stres zmírnit. Hradecká veterinářka Vladěna Stránská radí zatemnit okna, aby zvířata neviděla záblesky, zapnout rádio, televizi a zvíře uklidňovat: „Hrát si sním, aby přišly na jiné myšlenky. Existují i jiné prostředky, například ovázání psa speciální bandáží, která psa uklidní.“ Podle odbornice lze také použít uklidňující prostředky. Buď volně dostupné na přírodní bázi, nebo velmi slabá sedativa na předpis.