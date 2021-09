Novou edici hodinek Prim pokřtí v Eltonu i tenisový šoumen Radek Štěpánek

Výjimečný zážitek čeká na všechny, kdo v sobotu dorazí do novoměstské společnosti Elton hodinářská. Jediný český výrobce hodinek s více než 70 lety tradice zve všechny příznivce tikajících šperků do své hodinkářské manufaktury. Prohlédnout si, jak vznikají legendární „primky“, budou mít zájemci možnost po celý den – od 9 do 17 hodin.

Radek Štěpánek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

"Výroba náramkových hodinek v Novém Městě nad Metují se může jako jediná v České republice pochlubit historií sahající až do roku 1949. Podnik, který od roku 1969 nese jméno Elton, funguje dodnes a dosud vyrobil více než 16 milionů náramkových hodinek, především nejznámější české značky Prim," připomíná dlouhou historii mluvčí společnosti Adéla Dittmannová. Pro návštěvníky bude připravena komentovaná prohlídka, při které je odborníci na slovo vzatí seznámí s kompletní výrobou hodinek s vlastním mechanickým strojkem. "Budete mít také možnost navštívit moderní podnikovou prodejnu a showroom. Nebojte se s sebou vzít také svoje ratolesti. Odnesou si zajímavý zážitek z unikátní výroby, kterou jen tak někde na vlastní oči neuvidí," ujišťuje, že v provoze se zabaví všichni. U příležitosti tradičního Dne otevřených dveří pokřtí novou limitovanou edice hodinek Prim společně s generální ředitelkou Renatou Červenák Nývltovou někdejší světový tenista Radek Štěpánek.