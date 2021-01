Když se v roce 2010 nad Novým Hrádkem přestaly točit listy větrné elektrárny, tak se zrodila myšlenka využít jeden z tubusů a přilehlou trafostanici na kopci Šibeničník k přebudovaní na rozhlednu a informační centrum. „V roce 2014 proběhla architektonická soutěž a od vybrání vítězného projektu uplynulo dalších šest let, než se dva dny před Vánocemi rozhledna otevřela,“ připomněl starosta Nového Hrádku Zdeněk Drašnar.

Nová rozhledna na Novém Hrádku se těší velkému zájmu. Z bývalé větrné elektrárny tam vznikla futuristická rozhledna. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zdroj: DeníkPředvánoční dárek se setkal v posledním týdnu loňského roku s mimořádnou odezvou. Zpráva o otevřené rozhledně letěla krajem a stovky lidi si z ní udělali výletní cíl. Jak starosta přiznává, tak ten zájem veřejnosti byl tak velký, že vážně zvažoval, jestli rozhlednu raději neuzavřít. „Opravdu jsme řešili dilema, jestli ji kvůli epidemiologickým opatřením nezamkneme. Nakonec ale jsme dole napsali upozornění, aby návštěvníci dodržovali nařízená opatření. Ale to srdce mezi svátky ji zavřít jsme neměli,“ říká starosta Drašnar a připouští, že to bylo velká zatěžkávací zkouška. Deset parkovacích míst, se kterými projekt u rozhledny počítal, zdaleka nestačily. „Na základě těchto zkušeností uvažujeme o tom, že bychom zvýšili parkovací kapacitu. Máme představu, že bychom odkoupili pozemky podél hlavní silnice, kde by byly parkovací zálivy. Ale to je zatím jenom myšlenka,“ dodává starosta, který už musel řešit názorový střet s vlastníkem nedaleké chaty. „Jsem si vědom, že nic není ideální, a když někomu blokují cestu parkovací auta, tak to naštve,“ je si vědom Zdeněk Drašnar.