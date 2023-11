Nový kalendář na příští rok s fotografiemi broumovských kostelů představil v úterý v Evropském parlamentu v Bruselu farář Martin Lanži spolu s europoslancem Tomášem Zdechovským, který se na jeho výrobě finančně podílel. Prezentace nového kalendáře s informacemi o pokračující rekonstrukci sakrálních perel na Broumovsku se zúčastnila asi desítka evropských poslanců z různých zemí. Hlavní ambicí stále zůstává opravit všechny kostely a následně je zapsat na seznam UNESCO.

Kostel svaté Anny - Vižnov | Foto: Deník/Petr Vaňous

Podle broumovského faráře Lanžiho, který stojí za myšlenkou obnovy souboru barokních chrámů, se daří získávat peníze na opravy kostelů jak z Evropské unie, tak i od soukromých dárců. Spolu s novým kalendářem oznámil také čerstvou informaci, že kostel ve Vižňově obdržel dotaci z programu Evropského fondu pro regionální rozvoj (IROP) ve výši 13,7 milionů korun, necelý milion korun získala farnost prodejem posledního kalendáře a uspořádáním veřejné sbírky. Dalších zhruba pět milionů korun však potřebuje ještě získat.

K výročí dostal kostel v Novém Hrádku dva nové zvony. Vybralo se přes milion

O finanční podpoře v tuto chvíli vyjednává s krajem a také Biskupstvím královéhradeckým. „Věřím, že se nám potřebná částka, která je přes 19,5 milionů korun, podaří nakonec nastřádat. Peníze půjdou na opravy omítek a zdiva, stabilizace zdiva, soklů a říms, restaurování kamene, výrobu truhlářských a kovářských prvků, nátěry střešní krytiny, krov, klempířské práce, hromosvody, stávající elektrické rozvody, EZS, lešení a další stavební práce,“ vyjmenovává Lanži, který do Bruselu přijel s prezentací kalendáře, jehož účelem je vybrat další finanční prostředky na opravy kostelů, už pošesté.

Vedle stavebních prací poslouží získané peníze také na restaurátorské práce, jež se týkají iluzivní nástěnné malby hlavního a bočních oltářů, v neposlední řadě se chystá i rekonstrukce kazatelny a hlavního oltáře. „Je před námi ještě dlouhá cesta, ale mám radost, že se opravy daří realizovat i díky mnoha podporovatelům, kterým tímto děkuji,“ dodává faráž s tím, že kalendář si lze objednat na stránkách farnosti. V nejbližší době by měly být k dostání také v knihkupectvích v Královéhradeckém kraji.

Kulturní a historické dědictví broumovského regionu

Je to jedno z největších historických dědictví, které máme v pohraničí Broumovska. Na kalendáři se můžete dočíst, že je to národní kulturní památka, my však usilujeme o to, aby jednou na tom kalendáři bylo napsáno, že je soubor broumovských kostelů na seznamu UNESCO,“ říká odhodlaně Zdechovský, jenž podporuje opravy kostelů od začátku svého zvolení do Evropského parlamentu.

Průšvih na náchodském zámku. Policie začíná vyšetřovat majetkové nesrovnalosti

Podle Zdechovského se už podařilo sehnat na opravu chrámů odhadem 130 milionů korun. Velká část pochází ze soukromých finančních darů, díky kterým mohou kostely procházet rozsáhlou rekonstrukcí. Přispět na obnovu barokních chrámů můžete koupí nového kalendáře či zasláním částky na transparentní účet broumovského děkanství. „Můžu garantovat, že všechny peníze jdou na opravu těchto sakrálních perel,“ doplňuje lidovecký europoslanec.

Autorem fotografií kalendáře je jako již tradičně Dano Veselský s chotí Janou.

Adam Baštinec