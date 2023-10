S ohledem na cenový rozdíl pohonných hmot v Čechách a u našich severních sousedů těší rozšiřování sítě čerpacích stanic v polském příhraničí i tuzemské motoristy. Už jen poslední dny odpočítávají do otevření čerpací stanice v Mieroszówe, kam to budou mít motoristé z nedalekého Meziměstí necelých osm kilometrů.

Orlen potěší spořivé motoristy, brzy roztáhne svá palivová křídla u Meziměstí | Video: Jiří Řezník

Zbrusu nová stanice společnosti Orlen, která na polské straně hranice drží stále cenu naturalu i nafty těsně pod hranicí šesti zlotých za litr (cca 32,63 kč/l), by podle našich informací měla být otevřena už příští týden.

Obyvatelé a představitelé místní samosprávy z Mieroszówa na tuto investici čekali 13 let. Po mnoha letech jednání a slibů se čerpací stanice začala u silnice vedoucí na Wałbrzych stavět letos v červnu. Termín dokončení byl stanoven na 5. října. Aktuálně zde probíhají závěrečné úklidové a kolaudační práce.

Polské ceny benzinu v Česku? Jen na jeden den. Orlen v příhraničí zase zdražil

„Jsem velmi rád, že co nevidět otevřeme novou stanici. Obyvatelé Mieroszowa museli využívat čerpací stanice ve Wałbrzychu nebo Krzeszówě, takže to bylo často problematické. A nyní to bude jednodušší pro naše zemědělce, kteří mají své farmy v Mieroszówě, běžné obyvatele i turisty přijíždějící do České republiky," okomentoval vznik nové benzinové stanice pro polský zpravodajský server naszemiasto.pl starosta Andrzej Lipiński.

V Mieroszówě fungovaly v minulosti dvě čerpací stanice. Obě byly ale před 13 lety uzavřeny. Jedna byla v místě, kde dnes stojí nový Orlen a druhou Petrochemii pomalu pohlcuje příroda jen pár set metrů za státní hranicí v místní části Golińsk. Motoristé z Čech mohou jen litovat, že se Poláci nerozhodli obnovit právě tuto benzinku, protože k ní by to měli ještě o několik kilometrů blíže.

Pro benzín a naftu do Polska? Vyplatí se to. Ceny opět neuvěřitelně klesly

Přesný termín otevření polské čerpací stanice zatím neví ani starostka Meziměstí. „Údajně by měla být otevřena 10. října, ale oficiální cestou se k nám nic nedoneslo," říká Pavlína Jarešová, která pevně doufá, že se otevření nové čerpací stanice neprojeví na nárůstu dopravy ve městě. „Doufáme, že to nebude takové peklo jako v Náchodě," naráží na tankovací a nakupovací turistiku za hraničním přechodem v Bělovsi. „Meziměstí je naštěstí bokem hlavní trasy, takže žádné nájezdy z vnitrozemí se konat nebudou," věří.

Její optimismus ale nesdílí někteří diskutující na sociálních sítích. „Až jí otevřou, tak budou už určitě limity na čerpání neboť se chováme jako do*ytek. Hrozí fatální nedostatek pohonných hmot, díky kobylkám z Čech. Ne všichni a ne všude. Je to o té nenažranosti," přidal svůj komentář k debatě o nové benzince jeden z diskutujících.

Je nová benzinka „předvolební klobása"?

Výstavbu čerpací stanice v Mieroszów přislíbil v červenci 2020 ministr Michał Dworczyk. V říjnu starosta Andrzej Lipiński oznámil, že podle dohody bude stanice spuštěna na přelomu let 2021 a 2022. Ale skutek utek. Už tehdy regionální Dziennik Walbrzych prorokoval, že to s výstavbou čerpací stanice nebude tak horké a že se její výstavba posune co nejblíže k termínu podzimních voleb 2023. Čerpací stanice se začala stavět na začátku června aby mohla být otevřena těsně před parlamentními volbami. Vše nasvědčuje tomu, že se tato zjištění potvrdila, protože k volebním urnám zamíří Poláci už v neděli 15. října.