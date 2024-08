Na železnici v Královéhradeckém kraji dnes začala nová éra. Do vozového parku totiž byly zařazeny moderní vlaky RegioFox. První oficiální jízdu měly na trati z Trutnova do Náchoda. Mezi prvními pasažéry byl i Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje, a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Právě kraj si totiž nové vlaky pro lokální tratě od Českých drah objednal.

Po českých RegioPanterech od Škody Transportation, které měly premiéru v červnu na Hradecku a Rychnovsku, přichází na krajské železniční tratě nové vlaky polské výroby RegioFox od firmy Pesa Bydgoszcz. Ve středu měly oficiální premiéru na trase z Trutnova přes Starkoč do Náchoda.



„Nové vlaky cestujícím nabídnou pohodlnější a bezpečnější cestování, zároveň s tím region získá dostatek vlakových spojů a také další možnosti pro využívání informačních technologií stejně jako kvalitnější nabídku veřejné dopravy, kterou pro cestující kraj zajišťuje,“ uvedl hejtman.



Letos sveze cestující 16 nových, moderních souprav. Příští rok jich bude dalších deset. Jsou vybaveny nízkoemisními motory Rolls-Royce, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Splňují aktuální nejpřísnější železniční emisní normy Stage V. Kromě klasické nafty mohou využívat nejnovější generaci biopaliv HVO.

Polský výrobce Pesa Bydgoszcz aktuálně dodal do kraje čtyři motorové vlakové soupravy přezdívané Lišky. Cestující se s nimi poprvé setkávají na železniční trati mezi Trutnovem a Martinicemi v Krkonoších. Do konce letošního roku má do Královéhradeckého kraje zamířit dalších dvanáct moderních vlaků RegioFox, během tří let celkem 33.

Podle generálního ředitele Českých drah Michala Krapince by po dodání všech 33 jednotek měly RegioFoxy v Královéhradeckém kraji ročně ujet přibližně 2 miliony kilometrů. „Kvalita regionálních vlaků v kraji v následujících letech udělá bez přehánění velký skok vpřed, který je možný jen díky ukázkové spolupráci mezi dopravcem a vedením Královéhradeckého kraje, za což musím upřímně poděkovat. Díky ní budou cestující v tomto regionu využívat jeden z nejmodernějších regionálních vozidlových parků napříč celou republikou,“ řekl Krapinec.

„Lišky“ v Královéhradeckém kraji obslouží neelektrifikované tratě a nahradí především motorové vozy z přelomu 60. a 70. let, kterým se někdy přezdívá podle původního nasazení „Vindobona“ nebo podle hydrodynamického přenosu výkonu „Hydra“, a částečně také motorové jednotky Regionova.

Nové RegioFoxy nasadí dopravce na tratích Kolín - Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov, Hradec Králové - Letohrad, Choceň - Týniště nad Orlicí - Náchod - Hronov, Hradec Králové - Meziměstí - Broumov a Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou.

RegioFoxy mají kapacitu 115 míst k sezení, a to včetně sklopných sedaček, bezbariérový přístup, topení, klimatizaci, zásuvky nebo USB konektory na dobíjení drobné elektroniky, Wi-Fi, vakuové WC s přebalovacím pultem, moderní audiovizuální informační systém s LCD monitory a kamerový systém. Přepravit mohou osm kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky.



Bezpečnost zajišťuje moderní konstrukce dimenzovaná na srážky s nečekanými překážkami na trati, několik systémů velmi účinných brzd, nejnovější vlakový zabezpečovací systém ETCS a komunikační technologie GSM-R. K bezpečnosti cestujících přispívají také moderní předsuvné dveře ovládané tlačítky, které jsou centrálně zavírané a zablokované proti nečekanému otevření už před rozjezdem vlaku.

