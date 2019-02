Červený Kostele /OD ČTENÁŘŮ/ - V současné době se rozhoduje o možnosti stavby nového supermarketu v blízkosti Černého koně v Červeném Kostelci.

Právě v těchto místech by měl vyrůst další červenokostelecký supermarket. Tentokrát Lidl. | Foto: Jiří Jakl

Nový Lidl z pohledu občana nabídne nový sortiment zboží, může pomoci tlačit ceny dolů, má přeměnit nevábný kout města na místo s novou výsadbou a možností parkování, rozšířit prostor frekventované křižovatky, kde se dnes těžko vytáčí tranzitní kamiony, investor je schopen stavbu realizovat během krátkého období. Nikdo ale snad nenosíme jen růžové brýle, existují i negativa a možné alternativy, stojí za to otevřít veřejnou diskusi.



Tak tedy počet nakupujících lidí v Červeném Kostelci je stálý, nový obchod může přilákat buď zákazníky z okolí města či přilákat zákazníky z obchodů již existujících. První možnost vede v místě ke zvýšení objemu dopravy. Druhá může vést i ke zrušení některého ze současných obchodů, třeba toho na sídlišti Koubovka. Stranou by neměla být diskuse o možném využití sousedícího „mrakodrapu“ - výškové tovární budovy z roku 1927, která je v současné době předmětem řízení Ministerstva kultury ČR na prohlášení za kulturní památku. Zcela logicky se nabízí využít jeho prostory třeba i pro provoz supermarketu - ten ale má stát vedle něho. V Náchodské ulici zase není ideálně řešená křižovatka u mateřské školky (problematické odbočení na Koubovku ve směru z Náchoda), žádoucí není ani zvýšený provoz v její bezprostřední blízkosti (ten jistě bude ještě intenzivnější, již v roce 2005 dosahovala intenzita 6863 vozidel za 24 hodin a limitních hodnot hluku). Nepodstatný nemusí být ani estetický kontakt supermarketu s ulicí Boženy Němcové se třemi zde prohlášenými památkami. A konečně místem, kde má stát supermarket, lze zvažovat vybudování nové dopravní spojky na Náchod (dále od mateřské školky).



Nový supermarket v dnešní době nemusí fungovat dlouho a snad nikdo by si nepřál ani jen zazděné řešení místní dopravní situace. Je třeba zvážit všechna pro a proti, opírat se v rozhodování i ohlasy a mínění veřejnosti.

(Jiří Jakl, Červený Kostelec)