Tradice pálení čarodějnic přinesli údajně už Keltové. Věřili, že uprostřed období mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem mají čarodějnice a zlé síly největší moc. Pomocí ohně se bránili zlé moci a zároveň vítali přicházející jaro. Dřív se lidé čarodějnic skutečně obávali. Věřili, že se zlé síly koncentrují na nečistých místech. Proto z jara vymetali a čistili hospodářská stavení.

Slety a pálení čarodějnic (30. dubna)

Slet čarodějnic pod semaforem

(Dopravní hřiště v Náchodě-Bělovsi)

Čarodějnická jízda začne v 18 hodin. Zvány jsou především čarodějnice, které kromě jízdy na koštěti ovládají i jízdu na kolečkových bruslích či koloběžce. Soutěžit se bude ve všech věkových kategoriích. Na malém táboráčku se budou opékat vuřty a po jízdě se můžete posilnit v Občerstvení pod semaforem.



Čarodějničky na Déčku

(SVČ Déčko Náchod)

Tradiční zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi od 3 do 10 let se uskuteční od 15 hodin v náchodském SVČ Déčko. Startovat se bude do 16 hodin od hlavní brány, program u pódia začne v 17 hodin a potrvá hodinu. V ceně vstupného bude buřtík a čaj.



Čarodějnice na Dobrošově

(Jiráskova turistická chata)

Přijďte si užít odpoledne plné her, soutěží a hudby. Program začíná v 16.30 hodin: soutěže, žonglování, omyvatelné tetování, lanové hrátky pro děti a mládež i jízda na koni, show pro děti Vosa jede, ukázka výcviku psů a v 19.15 vzplane velká vatra a s ní i čarodějnice. Zahraje hudební skupina KoALA Party Band. Ve 21.00 začne ohnivá show. K dispozici bude autobusové spojení na Dobrošov, a to v 16:00 z nádraží v Náchodě. Zpátky pojedou spoje v 19:45 a ve 23:00.



Čarodějnice v Horním Kostelci

(Na hřišti za bývalou sekyrkárnou)

Pálení čarodějnic chystají také hasiči v Horním Kostelci. V 16 hodin začíná dětské odpoledne plné soutěží, her a zábavy. Ve stejnou dobu pro vás bude připravena přehlídka auto-moto veteránů, které vlastní členové SDH a které byly vyrobeny v zemích RVHP. Kolem 19. hodiny se zapálí oheň.



Čarodějnice ve Stolíně

(Na hřišti před hasičskou zbrojnicí)

Pro nejmenší bude připravený lampionový průvod. Letos se čarodějnice rozhodly, že nedají svou kůži lehce a připravily po trase průvodu několik nástrah. Přijďte pomoci překonat tyto nástrahy a posadit čarodějnici na hranici. Průvod startuje na návsi v 19.15 hodin. Lampiony a masky jsou vítány.



Čarodějnice na Rozkoši

(V autokempu Rozkoš)

Program zahájí od 16 hodin diskotéka. V 18 hodin zahraje kapela Vaťák – Kabát revival. Vatra bude zapálena zhruba v 19 hodin.



Pálení čarodějnic v Jaroměři

(Trojúhelník u stadionu - u malých závor)

Program začne od 18 hodin, písničky a soutěže o ceny si pro děti připraví hudební skupina Myš & Maš, poté bude zapálena vatra. K poslechu a tanci zahraje skupina Wellness Rock. Občerstvení zajištěno.



Čarodějnice v Broumově

(Na dětském hřišti)

V 18.40 hodin vyjde čarodějnický průvod od DDM Ulita přes náměstí k dětskému hřišti. Celým večerem bude provázet kapela Mamut s.r.o. Dále vystoupí kroužek Hip Hop z Ulity a freerunová a akrobatická skupina Flow Vision.



Slet čarodějnic

(Hřiště SK Jizbice)

Čarodějný slet začne v 17 hodin, a to za každého počasí, k dispozici bude vytápěný stan. Na programu budou soutěže, volba Miss čarodějnice, lampionový průvod i čarodějnický tanec.



Putování za čarodějnicí – 20. ročník

(Sokolovna v Novém Městě nad Metují)

Tradiční cca 3,5 km vycházka za čarodějnicí začne v 17 hodin. V cíli možnost opékání vlastní uzeniny, další občerstvení zajištěno.



Čarodějnický rej

(koupaliště ve Velkém Dřevíči)

Nejprve se bude v 15 hodin stavět májka, v 18:15 se všechny čarodějnice a bytosti sejdou u hasičské zbrojnice, odkud o patnáct minut později vyjdou v průvodu na koupaliště. Tam vypuknou soutěže, zapálí se vatra, upálí čarodějnice a nebude chybět opékání uzenin. S sebou si kromě kostýmu a koštěte vezměte také lampión, zvonek, řehtačku, strašidelný bicykl či trakař.