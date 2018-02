O jaké postavy se rozroste betlém? Posílejte návrhy

Náchod - Zdejší radnice vyhlásila anketu pro všechny, kteří se chtějí podílet na spoluvytváření náchodského symbolu Vánoc, kterým je vyřezávaný betlém u kostela sv. Vavřince.

O jaké postavy se rozroste betlém? Posílejte návrhyFoto: Archiv MěÚ

„Napište nám, jaké další postavy by neměly v rozrůstajícím se betlému chybět. Dva nebo tři nejlepší nápady pak předáme řezbáři panu Miroslavu Křížovi z Jasenné, který je autorem všech doposud vytvořených postav, a vy se pak můžete těšit na opět početnější náchodský betlém,“ vyzvala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.



Návrhy je možné sdělit na e-mail: s.matoulkova@mestonachod.cz nebo písemně prostřednictvím označené schránky v podatelně radnice, a to do pátku 23. února.