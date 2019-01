Náchod /FOTO/ - Více než sto lidí si v pondělí přišlo do zdejšího Beránku se zájmem vyslechnout informace o takzvaných kotlíkových dotacích. Královéhradecký kraj totiž v příštích dvou letech rozdělí dvě stě milionů korun, a to vlastníkům rodinných domů, kteří chtějí vyměnit starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním za ekologičtější způsob vytápění. Cílem je snížit emise z lokálního vytápění domácností.

„K vyhlášení této výzvy dojde začátkem ledna 2016. Díky dvousetmilionové dotaci budeme smluvně zavázáni vyměnit na území kraje minimálně 1340 kotlů," uvedl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml.

Informují o výměně

Pracovníci krajského úřadu z oddělení evropských grantů nyní objíždějí města ve východních Čechách. Na Náchodsku navštívili Broumov, Jaroměř, Náchod a ve čtvrtek se chystají do Nového Města nad Metují. Informují zájemce o možné výměně zastaralých kotlů, jak získat dotace a jak podávat žádosti. Podle návštěvnosti na jednotlivých seminářích to prozatím vypadá, že by o kotlíkové dotace mohla být mela.

Specialisté pomohou

Nový kotel musí splňovat několik podmínek. „Nově instalovaný zdroj vytápění musí splňovat požadavek ekodesignu podle nařízení Evropské komise. S tím lidem pomohou energetičtí specialisté, jejichž seznam je dohledatelný na internetových stránkách kraje," řekl hejtman Vladimír Franc.

Vlastníci rodinných domů mohou dosáhnout na dotaci ve výši pětaosmdesáti procent celkových nákladů, nejvýše však z hodnoty sto padesát tisíc korun. Kraj tedy na výměnu kotle přispěje částkou maximálně 127 tisíc.

Je možné zažádat o peníze zpětně, pokud náklady vznikly nejdříve v polovině července. Druhou možností je platba přímo dodavateli, díky které mohou lidé vyměnit kotel, aniž by museli dlouho šetřit nebo si brát úvěr. „Lidé mohou zaplatit dodavateli jen patnáct až třicet procent, podle velikosti dotace, a zbytek zaplatí dodavateli krajský úřad," potvrdila pracovnice oddělení eropských grantů Jana Trojanová. Královéhradecký kraj je jediný v republice, který tento způsob hrazení dotace umožňuje.

Důležitou součástí projektové žádosti je řádná fotodokumentace stávajícího kotle. „Je nám jasné, že fotky už zpětně nikdo nepořídí, proto apelujeme na to, aby lidé skutečně kotel vyfotili předtím, než ho odstraní. Ideální by byly tři snímky. Ten první zepředu, potom zboku, aby bylo vidět napojení potrubí, a třetí fotografie by měla být zpovzdálí, aby byla vidět celá kotelna," upřesnil Lubomír Franc.

Na dotaci mají nárok vlastníci domů energetické třídy C nebo vyšší, případně pokud už žadatel čerpal zdroje v programu Nová Zelená úsporám. Pokud uchazeč o dotaci nesplňuje ani jednu z těchto podmínek, musí při výměně kotle provést některé z takzvaných mikro energetických opatření. Do této skupiny oprav patří například zateplení střechy, instalace těsnění dveří nebo výměna oken.

Součástí informačních schůzek jsou i následné diskuze, při nichž si lidé mohou spoustu věcí ještě upřesnit. „Nejvíce se ptají, kdy mohou výměnu tepelného zdroje realizovat, jaký kotel by mohli vyměnit a jaký naopak nemohou. Časté jsou i dotazy na nutnost oslovení specialistů a mikro energetická opatření, která jsou podmínkou k výměně kotle," popsala Jana Trojanová.

Na informační schůzku do Náchoda zavítali i František Pavlíček se svým zetěm Petrem Krutským. „V rodinném domku máme přibližně třicet let starý kotel a každé tři hodiny je třeba přiložit, abychom udrželi teplo. Rádi bychom ho vyměnili za nový, který bude ekologický a s automatickým přikládáním," řekl Petr Krutský. O kotlíkové dotace se oba muži zajímají, nyní si některé informace ověřili. „Domníváme se, že o dotace bude zájem a určitě zažádáme včas," plánovali.

Podle Jany Trojanové je částka 200 milionů dostatečně vysoká, aby se v příštích dvou letech dostalo na všechny žadatele. „Domnívám se, že není třeba mít obavy. Zájem bude určitě velký, ale pokud lidé splní všechny podmínky žádosti, měli by dotaci získat," ujistila.

