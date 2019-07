O obézní kompars do filmu o Němcové není zájem

Ti, co by si chtěli zahrát před kamerou, ať nyní zbystří - filmaři ve čtvrtek zveřejnili výzvu, že hledají osazenstvo do komparsu pro natáčení čtyřdílného snímku „Božena Němcová“ režisérky Lenky Wimmerové.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Mrlina

Filmaři hledají muže i ženy ve věku od 15 do 70 let pro natáčení filmu o Boženě Němcové. Jeho část bude vznikat 8. až 10. srpna v Jaroměři a Novém Městě nad Metují. Zájemci o místo v komparsu musí splňovat řadu kritérií. Ženy musí být štíhlé (do konfekční velikosti 40), bez viditelného tetování na těle, vlasy dlouhé nejlépe po lopatky, nejméně na ramena. Muži nesmí mít velký pupek (v pase max. 95 cm), vlasy musí být přerostlé, bez zřetelné úpravy stříhacím strojkem. „Určitě je vyloučený vystříhaný krk, strany a nahoře patka. Při nejhorším kdo takový účes má a chce hrát, tak ať se už nestříhá. Krk mu do natáčení zaroste, patku mu pak střihneme, nalepíme vousy a může tam být," říká Henrich Hujíček z přípravného štábu. Zájemci mohou zkusit štěstí 1. a 2. srpna od 10 do 19 hodin v ZŠ na Ostrově v Jaroměři. (aš)

Autor: Redakce