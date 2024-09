Přestože se v průběhu sčítání hlasů ocital hejtman nad hranicí padesáti procent a zvolení v prvním kole, nakonec si připsal 48,73 procenta hlasů od 15 891 voliče. Starosta Jaroměře získal 30,8 procenta a volilo ho 10 045 lidí.

„Výsledek mě svým způsobem nepřekvapil, i když jsem očekával, že to na první a druhé pozici bude vyrovnanější. Nicméně jsem moc rád a děkuji všem voličům, že se voleb účastnili a za hlasy, které mi dali. Po dvou letech starostování a vystoupení ze zákulisí politiky je to pro mě signál, že lidé moji práci vnímají pozitivně a motivace do dalšího úsilí,“ prohlásil po sečtení hlasů Borůvka, který by v případě zvolení do Senátu nadále zůstal starostou. Členem hnutí ANO je bývalý policista a autodopravce od roku 2012.

Také hejtman Červíček je podle svých slov se ziskem téměř poloviny hlasů spokojený. I přesto, že mu zvolení v prvním kole uteklo o necelých pět set hlasů.

Výsledky práce na městě vs. na kraji

„Jsem za důvěru v senátních obvodu nesmírně vděčný. Výsledek je vynikající a prosím voliče, aby se zúčastnili i druhého kola. Bude to souboj dvou kandidátů s trochu odlišným pohledem na to, co pro tento region mohou udělat,“ uvedl Červíček, který nepředpokládá, že do druhé kola nepromluví celostátní politika a voliči je pojmou jako referendum o vládě.